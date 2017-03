1. iOS

Khi cài đặt ứng dụng miễn phí, bạn sẽ phải nhập mật khẩu. Tuy nhiên, cảnh báo này lại không hiện ra khi người dùng mua ứng dụng. Làm thế nào để vô hiệu hóa chức năng mua hàng trên iPhone, iPad?

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings > General > Restrictions rồi bật tùy chọn Enable Restrictions lên. Kéo xuống gần cuối trang và tắt tùy chọn In-App Purchases. Kể từ lúc này việc mua hàng trên App Store sẽ bị vô hiệu hóa, tất nhiên khi nào cần sử dụng thì bạn có thể kích hoạt lại dễ dàng với thao tác tương tự.

2. Android

Không giống iOS, việc mua ứng dụng trên Android không thể vô hiệu hóa hoàn toàn nhưng bạn có thể buộc cửa hàng yêu cầu mật khẩu xác thực cho mỗi lần mua. Để làm được điều này, người dùng chỉ cần mở Play Store lên, bấm vào menu ở góc trên bên trái và chọn Settings (Cài đặt).

Tìm đến mục Require authentication for purchases (Yêu cầu xác thực mua) > For all purchases through Google Play on this device để áp dụng việc này cho toàn bộ ứng dụng trên Google Play. Cuối cùng, đăng nhập lại tài khoản Google để áp dụng các thay đổi.

3. Windows Phone

Cũng tương tự Android, người dùng Windows Phone không thể tắt hẳn tính năng này mà chỉ có thể vô hiệu hóa bằng cách đặt thêm mã PIN bảo vệ. Để làm được việc này, bạn hãy truy cập vào Settings > Wallet, đánh dấu chọn vào ô Use Wallet PIN to protect music, app, and in-app purchases. Theo đó mỗi khi mua hàng, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm mã PIN vào thì giao dịch mới được thực hiện.

Nhìn chung, trên đây chỉ là một số thủ thuật đơn giản để hạn chế việc bị mất tiền oan uổng khi cho con trẻ hoặc người khác mượn smartphone.

MINH HOÀNG