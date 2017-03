Sự việc ảnh hưởng đến cộng đồng mạng khá lớn, đặc biệt là với các trang web giao dịch trực tuyến.





Theo Công ty An ninh mạng Bkav, Bkav đã tiến hành kiểm tra website ebanking của toàn bộ 62 ngân hàng và hơn 30 cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam. Kết quả cho thấy hiện các website này đều đã an toàn trước lỗ hổng nguy hiểm của OpenSSL. Do vậy người sử dụng có thể an tâm khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến tại Việt Nam.

NV