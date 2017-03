Mang tên “Chia sẻ trải nghiệm về Microsoft Office 365, trúng ngay HP Stream và Asus sành điệu”, chương trình sẽ chính thức được khởi động kể từ ngày 17/4/2014 cho toàn bộ các fans tại fanpage của Microsoft Việt Nam.

Cách thức tham gia

Người chơi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Facebook cá nhân.

Quý anh chị và cộng đồng mạng có thể chia sẻ toàn bộ những kiến thức, trải nghiệm về OneDrive hoặc Office 365 tại bất kỳ đâu: blog, fanpage, video links, các bài báo đăng tải về 2 sản phẩm này của Microsoft, hoặc đơn giản chỉ là hình ảnh quý vị đang sử dụng dịch vụ này. Thời gian đăng kể từ ngày0am 17/4/2015.

Nội dung chia sẻ sau đó, được copy lại vàchia sẻ tại phần commentcủa hình ảnh sau: .

Link chia sẻ, phải được đăng dưới dạng comment tại cuộc thi mới được tính là hợp lệ.

Bài thi của Quý anh chị và cộng đồng sẽ được chấm thi dựa vào Tổng số chung cuộc comments và like của độc giả: 1 like = 1 điểm; 1 comment = 1 điểm; 1 share = 1 điểm.

Thành viên dự thi có thể đăng ký tham dự hình ảnh hoặc album ảnh, tuy nhiên với 1 album ảnh,ban tổ chức sẽ chỉ tính lượng comment, share và like từ địa chỉ link gốc của album.

Một thành viên có thể được dự thi tối đa 5 lần.

Các like, comment và share, bắt buộc phải từ account facebook hợp lệ, đang hoạt động và active (không phải là account ảo)

Thời gian dự thi bắt đầu từ 0am ngày 17/4/2015 cho đến hết ngày 11/6/2015 (các bài đăng tính từ thời điểm này). Kể từ sau thời gian này các like, share và comment không được tính điểm.

Nếu 2 bài dự thi có cùng số điểm cao nhất, bài đăng trước sẽ là bài thắng cuộc

Nếu người tham dự đạt giải, nhưng không thể liên hệ, giải thưởng sẽ được trao cho người có số điểm kế cận

Các nội dung liên quan đến cuộc thi (hình ảnh, bài viết, nhận xét..), sẽ được Microsoft sử dụng và thuộc Microsoft trong hạng mục cuộc thi này.

Người Microsoft không được tham dự cuộc thi này.

Giải thưởng

Tổng số giải thưởng của chương trình là 03 giải nhất, 03 giải nhì, 1 giải chung cuộc.

01 giải nhất đi cùng 01 giải nhì sẽ được công bố lần lượt vào các ngày 1/5/2015; 15/5/2015; 29/5/2015 cho các chia sẻ nhận được tổng số like, share và comment hợp lệ lớn nhất.

01 giải thưởng chung kết của cuộc thi được công bố vào ngày 12/6/2015 cho bức hình hoặc album nhận được nhiều like và comment nhất, kể từ đầu chương trình, không tính các hình ảnh đã trúng giải

Danh sách Giải thưởng bao gồm:





Điểm phụ lưu ý:

Toàn bộ bài viết có đầy đủ tính năng và sự ưu việt của Microsoft Office 365 hoặc OneDrive được cộng 10 điểm Bài viết nếu được đăng báo, hoặc báo online kể từ 17/4/2014 được cộng 100 điểm Những video được đăng tải trên youtube, nếu có like, số like tại đó cũng được tính điểm; 1 like = 1 điểm Video đã được phát sóng tại các kênh truyền hình trong nước, kể từ 17/4/2014 được cộng 200 điểm.

MINH THÔNG - Theo News Microsoft