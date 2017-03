Gom tài khoản đám mây về một mối - Dịch vụ đám mây đáp ứng rất tốt nhu cầu lưu trữ ngày càng cao của người dùng. Tuy nhiên, nếu xài quá nhiều dịch vụ, bạn có thể gom tất cả lại một chỗ để quản lý dễ hơn.

Đầu tiên, bạn cần tải ứng dụng unifYle trên AppStore, sau đó tạo cho mình một tài khoản miễn phí gồm các thông tin như email, mật khẩu (set password), đặt câu hỏi bảo mật (security question) và câu trả lời cho câu hỏi bảo mật (security answer), xong nhấn Register để đăng ký.

Trong giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn nút menu ở góc trái, chọn Add account để thêm tài khoản muốn quản lý. Hiện tại, unifYle hỗ trợ các dịch vụ như Google Drive, Box, SugarSync, Dropbox, Sharefile, Onedrive, Evernote, FPT, Office 365. Ứng với mỗi tài khoản, bạn nhấn nút Next rồi điền các thông tin đăng nhập tương ứng, nhấn Allow ở thông báo unifyle wants… để đồng ý cho phép ứng dụng truy cập vào tài khoản.

Tất cả tài khoản bạn đã quản lý sẽ tự động xuất hiện trên giao diện chính và bạn chỉ việc nhấn vào từng tài khoản để truy cập tất cả dữ liệu bên trong. Để mở một tập tin dữ liệu, bạn nhấn vào file chọn Preview để xem trước hay chọn Open để mở trực tiếp.

Để tạo mới thư mục, bạn nhấn Create folder, đặt tên rồi nhấn nút Submit để xác nhận. Trong trường hợp muốn đánh dấu chọn vào các thư mục hay tập tin, bạn nhấn vào ô vuông phía sau đối tượng, sẽ có thêm các tùy chọn xuất hiện dưới dạng các biểu tượng gồm (Add to favourites - thêm vào danh sách yêu thích), (Share - chia sẻ). Ở tính năng chia sẻ, bạn điền địa chỉ email vào ô enter email address, thời gian muốn chia sẻ vào ô how long do you want to share và hết thời gian này dữ liệu sẽ tự động được hủy bỏ tính năng chia sẻ, thông báo khi có lượt tải tập tin về (notify me when file are download… bảo vệ file bằng mật khẩu (protect with a password), xong nhấn nút Share để tiến hành chia sẻ.

TIỂU MINH