(PL)- Toolkit for Facebook là tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome, cung cấp khá nhiều tính năng độc đáo, cho phép người dùng tùy chỉnh và điều khiển Facebook theo ý muốn.

Thay vì phải chặn từng lời mời chơi game hoặc chấp nhận các yêu cầu kết bạn theo cách thủ công, bạn có thể tận dụng Toolkit for Facebook để làm việc này nhanh hơn. Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích Toolkit for Facebook cho trình duyệt Chrome (https://goo.gl/3MJKIm), nhấn Add to Chrome > Add extension. Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm biểu tượng “FST” ở cuối thanh địa chỉ.





Người dùng Facebook có thể thực hiện hàng loạt thao tác tự động bằng ứng dụng. Ảnh: M.HOÀNG

Toolkit for Facebook cung cấp khá nhiều tùy chọn như Video Downloading Tool (tải video Facebook), Invite Friends To Like Your Page (mời bạn bè nhấn Like các trang của bạn), Accept/ Reject All Friend Requests At Once (chấp nhận/từ chối mọi yêu cầu kết bạn)…



Từ chối hoặc chấp nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn. Ảnh: M.HOÀNG

Ví dụ, nếu muốn chấp nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn, bạn hãy vào trang Facebook cá nhân, bấm vào mục bạn bè và chọn See All. Sau đó, kích vào biểu tượng FST và chọn Accept/ Reject All Friend Requests At Once, lựa chọn hành động mong muốn là Accept All (chấp nhận tất cả) hoặc Reject All (từ chối tất cả).



Dễ dàng tải video bất kì trên Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

Tương tự như vậy, bạn có thể mời tất cả bạn bè Like Fanpage của mình bằng cách chọn Invite Friends To Like Your Page, nhập vào ID của trang rồi nhấn Invite Friends. Nếu muốn tải video trên Facebook, người dùng chỉ cần kích vào tính năng Video Downloading Tool, nhập vào địa chỉ của Video. Trong trang mới hiện ra, bạn nhấp phải chuột lên video và chọn Save video as, lựa chọn nơi lưu trữ và chờ một lát để hoàn tất.

Ngoài ra, tiện ích Toolkit for Facebook vẫn còn rất nhiều tính năng khác như ngừng theo dõi toàn bộ nhóm đã tham gia (Unfollow All Groups), xóa tất cả bình luận (Delete All Comments), trích xuất ID của bạn bè (Extract Friend IDs)…

M.HOÀNG