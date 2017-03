(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể phát video trên YouTube nhanh hơn so với bình thường.

YouTube là dịch vụ video trực tuyến lớn nhất hiện nay với hàng triệu người xem mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng kết nối Internet tốc độ chậm, bạn sẽ thấy video trên YouTube thường xuyên bị giựt, gây ra nhiều phiền toái và làm giảm trải nghiệm.

Tăng tốc phát video trên YouTube

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích mở rộng SmartVideo for YouTube tại địa chỉ https://goo.gl/FtuOM1 (Google Chrome) hoặc https://goo.gl/1iCC4 (Mozilla Firefox).



Cài đặt tiện ích SmartVideo for YouTube cho trình duyệt Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn nhấp vào biểu tượng của tiện ích ở góc phải trình duyệt và chọn Options.

- Bước 3: Tiếp theo, đánh dấu vào ô Start buffering right away, Smart playing when buffered và Smart Buffer, các thông số còn lại bạn hãy giữ nguyên mặc định. Bên cạnh đó, người dùng có thể điều chỉnh chất lượng video, tiết kiệm băng thông... và một số tính năng khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.



Kích hoạt tính năng Smart Buffer giúp tăng tốc phát video. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Bây giờ bạn chỉ cần mở video trên YouTube và cảm nhận tốc độ.

Về cơ bản, phương pháp này sẽ giúp tăng bộ nhớ đệm và buộc YouTube tải dữ liệu nhanh hơn so với bình thường, hạn chế tối đa việc bị giựt hình ảnh.



Dữ liệu video ở chế độ nền sẽ được tải nhanh hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG