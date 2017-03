So với trình nhắn tin mặc định trên smartphone thì ứng dụng Messenger tỏ ra vượt trội hơn về tính năng, độ mượt mà cũng như giao diện đẹp mắt. Hiện tại tính năng SMS chỉ mới được tích hợp trên phiên bản Messenger dành cho người dùng Android.

Kích hoạt tính năng SMS trên Messenger

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Messenger tại địa chỉ https://goo.gl/wEyfq.

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ba gạch ngang trên thanh menu và chọn Make Messenger your SMS app > OK.



Thiết lập cho Messenger làm ứng dụng nhắn tin mặc định. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 3: Lúc này, khi trở về thẻ Home, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm ba mục mới là All, Messenger (tin nhắn trên Facebook) và SMS (tin nhắn trên điện thoại).

- Bước 4: Để phân biệt, các tin nhắn SMS sẽ được đánh dấu bằng màu tím. Việc soạn tin nhắn cũng tương tự như bình thường, người dùng chỉ cần kích vào biểu tượng dấu cộng và chọn Write message, sau đó nhập vào tên người nhận và nội dung tương ứng. Tất nhiên, Messenger cũng hỗ trợ bạn gửi kèm các biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, đính kèm tập tin…



Tin nhắn SMS sẽ được đánh dấu bằng màu tím mộng mơ để phân biệt với tin nhắn trên Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

Vô hiệu hóa tính năng SMS trên Messenger

Nếu cảm thấy quá rắc rối, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng gửi tin nhắn SMS trên Messenger bằng cách chuyển sang thẻ Me nằm ở góc trên bên phải, chạm vào mục SMS, vô hiệu hóa tùy chọn SMS in Messenger và nhấn Turn off.



Vô hiệu hóa tính năng SMS trên Messenger nếu bạn không muốn xài. Ảnh: M.HOÀNG

MINH HOÀNG