Trên iOS 9, chế độ Reader đã cho phép người thay đổi font chữ, màu nền của trang web để đọc báo, xem thông tin dễ dàng hơn. Trong giao diện Safari, bạn nhấn vào nút menu ở góc trái để kích hoạt chế độ Reader mode, xong chọn biểu tượng aA trên thanh địa chỉ để làm xuất hiện pop up giúp thay đổi font chữ, màu nền theo ý muốn.

2. Chặn quảng cáo

Safari trên iOS 9 có khả năng kết hợp với một số plugin như Crystal, 1Blockr, Blockr… giúp người dùng chặn quảng cáo hiệu quả. Nhược điểm của các ứng dụng loại này trên App Store thường là phải trả phí.

Bạn có thể tìm kiếm và tải về các plugin này trên App Store, minh họa với Crystal (có giá 0.99 USD), tương thích với các thiết bị từ iPhone 5s trở lên; iPad Air trở lên; iPad Mini 2 trở lên và iPod touch Gen 6.

Sau khi cài đặt xong, bạn vào Safari > Settings > Content Blocker và kích hoạt Crystal. Giờ đây, ứng dụng sẽ tự động chặn các quảng cáo gây phiền phức cho bạn.

3. Lưu trang web thành file PDF

Khi tìm thấy một nội dung hay trên Internet, bạn có thể đánh dấu trang để đọc sau nhưng cần đến kết nối Internet. Nhưng tránh trường hợp có thể Wi-Fi hay 3G chập chờn, bạn có thể biến trang web thành file PDF để lưu trữ lại.

Đầu tiên, bạn mở trang web muốn xem, nhấn vào biểu tượng (Share) > Save PDF to iBooks. Trong trường hợp trang web chưa load xong bạn sẽ bắt gặp thông báo The web page đi not finish loading. Do you want to continue printing, nhấn Continue. Ngay lập tức, một tập tin PDF sẽ được tạo ra và bạn chỉ việc mở ứng dụng iBooks và chọn file đã lưu để đọc.

4. Tìm kiếm nội dung trong trang web

Bạn mở trang web và đợi nạp xong, nhấn vào biểu tượng Share và chọn Find on page, xong nhập từ khóa tìm kiếm vào ô trống rồi nhấn Done. Nếu có nhiều hơn một kết quả, bạn sẽ thấy có thêm hai nút mũi tên lên/xuống. Bạn nhấn vào đó để chuyển đến những kết quả tìm được.

5. Tắt tính năng hiển thị các trang web thường truy cập

Trên Safari của iOS 8, bạn không thể tắt toàn bộ những trang web thường xuyên truy cập mà chỉ có thể thao tác trên một số. Trên iOS 9, bạn có thể thực hiện điều này dễ dàng bằng cách vào Settings > Safari và vô hiệu hóa mục Frequently visited sites.

6. Truy cập phiên bản Desktop của website

Phiên bản mobile thường bị giảm bớt đi một số thành phần không cần thiết để hiển thị nhanh hơn trên thiết bị di động. Nếu sử dụng các thiết bị có màn hình lớn như iPad hay iPhone 6 Plus, và muốn tận hưởng mọi trải nghiệm như trên chiếc Macbook của mình; bạn có thể kích hoạt phiên bản desktop. Bạn nhấn đè vào nút refresh trên thanh địa chỉ > Request Desktop Site hoặc nhấn vào biểu tượng Share > Request Desktop Site.

