Dễ dàng lướt web, tiện lợi trong quản lý công việc, giải trí, chụp ảnh… là những điểm mạnh khiến máy tính bảng được ưa chuộng phổ biến đến vậy.

Máy tính bảng 7-inch đang chiếm nhiều ưu thế

Máy tính bảng BlackBerry Playbook được nhập về sau khi “xả kho” nên có giá bán rất hấp dẫn. (Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu/Vietnam+)

Khách hàng dùng thử Playbook tại cửa hàng Turnviet. (Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu/Vietnam+)

Kể từ hồi năm 2010, khi hãng Apple khởi xướng trào lưu dùng máy tính bảng bằng việc ra mắt sản phẩm iPad cỡ 10-inch, người tiêu dùng đã có thêm một lựa chọn thú vị và hiệu quả thay cho máy tính xách tay truyền thống cũng như điện thoại thông minh.Nói “thay thế hoàn toàn” thì có lẽ máy tính bảng chưa thể đảm nhiệm được vai trò to lớn đó, nhưng không thể phủ nhận sự tiện lợi của máy tính bảng trong việc duyệt web mọi lúc mọi nơi (không cồng kềnh như máy tính xách tay), từ đó giúp giải quyết hiệu quả các nhu cầu giải trí, quản lý công việc. Ngoài ra, hiện nhiều trình quản lý đã được thiết kế hỗ trợ giao diện máy tính bảng, cũng như có diện tích xem và tác động lớn hơn so với điện thoại thông minh.Trong giai đoạn đầu, loại máy tính bảng cỡ lớn, 9-inch tới 10-inch, chiếm thị phần phổ biến, trong khi máy tính bảng cỡ nhỏ (7-inch tới 8-inch) “hụt hơi” hơn.Tuy nhiên, theo thời gian, máy tính bảng cỡ nhỏ dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ mức giá rẻ hơn lại thuận tiện vì có thể cầm bằng một tay khi thao tác, cùng kích cỡ nhỏ gọn, dễ mang bên mình.Hiện nay, tại Việt Nam, nếu không xét dòng iPad của Apple có giá hoàn toàn vượt trội thì ở phân khúc bình dân hay phổ thông, các loại máy tính bảng 7-inch của thương hiệu lớn (Samsung, Asus, Acer, Lenovo…) có giá từ 3,5 triệu đồng trở lên.Trong khi máy tính bảng 7-inch của những hãng ít tên tuổi đến từ Trung Quốc có giá khá rẻ, chỉ từ 1 triệu tới 2 triệu đồng, song những sản phẩm này có chất lượng màn hình thấp, cấu hình nghèo nàn nên không thực sự thuyết phục người tiêu dùng.Chị Nguyễn Linh (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) bày tỏ: “Điện thoại của mình vừa hỏng nên mình quyết định mua chiếc máy tính bảng Asus FonePad 7-inch có khả năng gọi điện, như vậy vừa giải quyết nhu cầu điện thoại, vừa là máy tính bảng có màn hình lớn, duyệt web thoải mái hơn. Mức giá hơn 5 triệu đồng của thiết bị này nói chung là hợp lý, vì smartphone giờ dùng được cũng khoảng đó hoặc đắt hơn."Mức giá hơn 3,5 triệu đồng có thể coi là hợp lý với loại máy tính bảng 7-inch có thương hiệu. Tuy nhiên, với các bạn sinh viên hay những người có thu nhập bình dân thì số tiền này vẫn là không hề nhỏ.Do vậy, hiện nay, khi thị trường Việt Nam xuất hiện dòng sản phẩm máy tính bảng 7-inch mang thương hiệu BlackBerry Playbook từ Canada được các nhà bán lẻ nhập về và bán với giá “mềm” hơn hẳn mức trung bình thì lập tức không ít bạn trẻ hào hứng “săn” loại thiết bị này.Những phiên bản BlackBerry Playbook khá đa dạng, tương tự như các dòng sản phẩm máy tính bảng khác, với phiên bản chỉ có wifi, bản 3G, bản 4G LTE, bản 4G HSPA+…Anh Dương Đình Chinh, chủ cửa hàng Turnviet chuyên bán loại máy tính bảng trên, chia sẻ: “Những điểm cộng của dòng máy tính bảng BlackBerry Playbook là hàng chính hãng xả kho nên chất lượng đảm bảo từ Canada, mới 100%. Khi dùng, mọi người sẽ thấy rõ với cảm ứng nhạy bén, pin dùng được rất lâu và không nóng như nhiều sản phẩm khác khi chạy liên tục. Mức giá bán lại rất dễ chấp nhận so với những mẫu máy tính bảng tương đương, chỉ từ 1 triệu đồng với bản wifi, khoảng 2 triệu đồng cho bản 3G và tầm 2,3 triệu đồng đối với bản 4G."Về cấu hình, dòng sản phẩm trên có màn hình 7-inch với độ phân giải 1.024 x 600, vi xử lý hai lõi có tốc độ 1GHz, 1GB RAM, 16/32/64 GB bộ nhớ trong (tùy phiên bản) - không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, camera sau 5-megapixel cùng camera trực diện 3-megapixel, hỗ trợ wifi, mạng dữ liệu di động (tùy phiên bản), cài hệ điều hành “siêu bảo mật” BlackBerry máy tính bảng OS.Cấu hình này có thể đáp ứng tốt những nhu cầu phổ biến của người dùng như lướt web, xem video, nghe nhạc, kết nối mạng xã hội, chơi game, quản lý công việc cá nhân…Chủ cửa hàng Quang 3g, anh Nguyễn Thanh Quang, cho hay: “Điểm yếu lớn nhất của dòng máy tính bảng BlackBerry Playbook là gian hàng ứng dụng trực tuyến dành cho hệ điều hành của chiếc máy này không phong phú so với iOS, Android. Tuy nhiên, điểm yếu này có thể khắc phục một cách tương đối khi ứng dụng Android có thể chạy “giả lập” trên máy tính bảng Playbook nhờ phần tích hợp Android Player."

Với giá bán hấp dẫn, cấu hình hợp lý cùng chất lượng máy ổn định, BlackBerry Playbook hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều bạn trẻ có đam mê với cuộc sống số dù sở hữu túi tiền không mấy dư dả./.

Theo Nguyễn Trung Hiếu (Vietnam+)