Sau gần một tuần kể từ khi iPhone 6, iPhone 6 Plus chính thức được Apple bán ra một số thị trường vào ngày 19/9, giá của iPhone 5S tại Việt Nam đã có biến động nhẹ.

Dù iPhone 6 ra mắt, iPhone 5S vẫn có sức hút đáng kể với người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Theo tìm hiểu của phóng viên Vietnam+, nếu như vào thời điểm iPhone 6 chính thức được “lên kệ,” giá của iPhone 5S (bản 16GB) tại thị trường Việt Nam rơi vào khoảng gần 14 triệu đồng.Cụ thể, tại hệ thống CellphoneS, mức giá được niêm yết là 13,890 triệu đồng, Digiworld Hà Nội là 13,490 triệu đồng… Tuy nhiên, cho tới chiều 25/9, mức giá trên được giảm xuống còn trong khoảng 13,29 triệu đồng.Theo một số chủ cửa hàng bán sản phẩm của “quả táo,” mức giá giảm như trên là không bất thường. Bởi sau mỗi lần iPhone ra mắt, sức mua của các sản phẩm cũ sẽ giảm đi, nhường chỗ cho các sản phẩm mới. Đây cũng chính là cơ hội để những người yêu công nghệ mua được những chiếc điện thoại cao cấp và phù hợp với túi tiền.Trao đổi với phóng viên, ông Đào Toàn, Giám đốc chuỗi cửa hàng dtgshop.com.vn cho biết, ở thời điểm hiện tại, mức giá iPhone 5S bản 16GB đã giảm khoảng 600.000 đồng đến 800.000 đồng so với thời điểm iPhone 6 chính thức được bán ra và hiện vẫn có nhiều khách hàng hỏi mua.Nhận định về tương lai của sản phẩm này, ông Toàn cho biết việc iPhone 5S có tiếp tục giảm hay không phụ thuộc vào iPhone 6. Khi thị trường có nhiều iPhone 6 hơn và đặc biệt khi các nhà phân phối chính thức của Apple như Viettel, VinaPhone, FPT… bán sản phẩm này tại Việt Nam thì mức giá sẽ giảm xuống và chắc chắn giá Phone 5S sẽ tiếp tục giảm khoảng 2 triệu đồng nữa.Đồng tình, một đại diện của iShopvn.com.vn (tại địa chỉ 4A Hàng Bài, Hà Nội) cho hay, sức ép của iPhone 6 đã khiến iPhone 5S giảm từ từ và dự đoán tới gần thời điểm Tết Nguyên đán, mức giá của sản phẩm này sẽ chỉ còn từ 11-12 triệu đồng.Các chủ cửa hàng đều cho biết, lượng iPhone bán ra trong thời điểm hiện tại chủ yếu là iPhone 6. Tuy nhiên, iPhone 5S vẫn thu hút được một số khách hàng quan tâm. Tại iShop 4A Hàng Bài, trung bình mỗi ngày bán được khoảng 10 sản phẩm trong khi mức tiêu thụ của iPhone 6 vào khoảng 40 sản phẩm.Bên cạnh việc giảm giá iPhone 5S để “kích cầu” thị trường thì iPhone 6 vẫn tiếp tục giảm giá. Ở thời điểm hiện tại, các nhà cung cấp tại Hà Nội vẫn bán iPhone 6 ra thị trường ở mức giá 19,5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/sản phẩm.Lý do của việc giảm giá là bởi nguồn cung khá phong phú so với lượng người mua. Bên cạnh đó, mức giá sản phẩm bán ra trong những ngày đầu quá cao khiến ít người mua nên các cửa hàng xách tay phải hạ giá để hút khách. Đấy là chưa kể những người dân bình thường cũng mua vài chiếc hoặc gửi về Việt Nam để bán kiếm lời cũng là một trong những nguyên nhân khiến iPhone 6 giảm giá.Ông Đào Toàn nhận định, trong vòng 1 tháng tới, iPhone 6 sẽ giảm giá xuống còn khoảng 18 triệu đồng cho phiên bản 16GB.

Đặc biệt, khi iPhone 6, iPhone 6Plus chính thức được các nhà phân phối của Apple bán tại Việt Nam thì thị trường hàng xách tay sẽ ổn định trở lại. Và khi đó, những người yêu công nghệ sẽ có cơ hội sở hữu các sản phẩm của Apple với giá cả hợp lý./.

Theo Yên Thủy (Vietnam+)