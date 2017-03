Công ty CP Đầu Tư Thế Giới Di Động dự kiến sẽ niêm yết 62.723.171 cổ phiếu, mã MWG lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6-2014. Mức giá giao dịch đầu tiên dự kiến 85.000 đồng/cổ phiếu.



Đại diện TGDD công bố kết quả kinh doanh

Năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty, trong 10 năm qua, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam về điện thoại di động và các thiết bị công nghệ. Bất chấp nền kinh tế có những khó khăn, Thế Giới Di Động vẫn phát triển nhanh và bền vững với hai chuỗi bán lẻ thegioididong.com và dienmay.com.

Các chỉ số kinh doanh lành mạnh của công ty cho thấy điều này. Cả tài sản ngắn hạn và dài hạn đều tăng lên nhanh chóng, nếu như năm 2010, khối tài sản ngắn hạn của công ty là 25 triệu USD thì tới 2013 là 92 triệu USD, dự tính đến cuối năm nay, tài sản ngắn hạn sẽ là 135 triệu USD và đến năm 2016 khối tài sản ngắn hạn của công ty sẽ tăng lên 227 triệu USD. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm mạnh năm 2012 so với năm 2013, từ 85,8% xuống còn 64,1%. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,8% lên 15,6%; lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 33,2% lên 41,2%. Kết quả kinh doanh của Quý 1 năm 2014 đã cho thấy 2014 sẽ là một năm tăng trưởng đầy khả quan và mục tiêu doanh thu và lợi nhuận “khủng” vẫn hoàn toàn có khả năng đạt được. Doanh thu Quý 1, 2014 đã tăng 70,7% so với cùng kỳ, đạt mức 3.478 tỷ đồng (so với 2.042 tỷ đồng Quý 1 năm 2013), mức lợi nhuận ròng bằng 400% so với cùng kỳ (168,6 tỷ đồng Q1, 2014 so với 42,1 tỷ đồng Q1, 2013).

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động phát biểu “Từ trước khi niêm yết, chúng tôi vẫn là một công ty vận hành một cách minh bạch và quản lý tài chính rất chặt chẽ, vì thế, chúng tôi cảm thấy không hề có bất kỳ áp lực nào khi niêm yết. Chúng tôi rất hào hứng chia sẻ các kế hoạch phát triển của mình với các nhà đầu tư và cũng tự tin sẽ đưa lên sàn HOSE một sản phẩm lành mạnh để giao dịch”

Nhân dịp này, Thế Giới Di Động cũng công bố website dành riêng cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư tại địa chỉ www.MWG.vn. Trang web sẽ sẵn sàng phục vụ vào ngày 20-6-2014 cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, các báo cáo tài chính, các sự kiện dành cho nhà đầu tư và cổ đông.

TB