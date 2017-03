Trước đây, Kỷ Nguyên Số đã từng giới thiệu với bạn đọc một số thủ thuật để tắt thông báo “đã xem”, đơn cử như tiện ích Facebook Unseen (Android), J2TeaM Security (Chrome, Opera, YanDex, Cốc Cốc…) hay Facebook Stealth (Firefox). Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm cách sử dụng thông qua liên kết bên dưới.

Tắt tính năng “đã xem” trên Messenger bằng AdBlock Plus

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích AdBlock Plus tại địa chỉ https://adblockplus.org/ (Install for Chrome > Add extension), tương thích với Google Chrome và các trình duyệt sử dụng mã nguồn mở Chromium. Về cơ bản, AdBlock Plus là tiện ích giúp chặn quảng cáo độc hại và các pop-up phiền toái thường xuất hiện khi lướt web.



Cài đặt tiện ích AdBlock Plus cho trình duyệt Chrome. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn hãy nhấp phải vào biểu tượng của AdBlock Plus ở góc trên bên phải và chọn Options.

- Bước 3: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chuyển sang thẻ Add your own filter, sau đó thêm dòng lệnh https: //*-edge-chat.facebook.com vào khung trống rồi nhấn Add filter.



Bổ sung thêm bộ lọc để tắt tính năng "đã xem" trên Messenger. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ bây giờ, bạn hoàn toàn có thể thoải mái đọc tin nhắn trên Facebook Messenger mà không lo bị người khác phát hiện, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời thích hợp.



Bạn có thể bí mật đọc tin nhắn nhưng người khác không hề hay biết. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG