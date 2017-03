Với tính năng Facebook Live (hay còn gọi là Live Video), bạn có thể trực tiếp nhanh các sự kiện quan trọng, dễ dàng hỏi đáp theo thời gian thực… Tuy nhiên, vấn đề nào cũng luôn có hai mặt, thực tế cho thấy đã có khá nhiều người bực mình vì các thông báo phiền phức liên quan đến Live Video.

#kynguyenso Tải ứng dụng đọc báo Kỷ Nguyên Số tại https://goo.gl/mJ6jxX

Sau khi cập nhật tính năng này cho cả hai nền tảng Android và iOS, một số người dùng đã quá lạm dụng đến nỗi việc gì cũng bật Live Video để trực tiếp, kể cả khi đang tắm… Nhiều người lo ngại trong tương lai Facebook sẽ trở thành một “ổ tệ nạn” thật sự nếu công ty không có các biện pháp kiểm soát.



Bực mình vì các thông báo live video cứ liên tục xuất hiện.

Sau khi tiếp thu ý kiến, cuối cùng Facebook cũng bổ sung thêm một tùy chọn mới, cho phép bạn tắt tất cả thông báo liên quan đến Live Video. Tuy nhiên, hiện tại thì tính năng này chỉ mới bắt đầu được triển khai, do đó sẽ có một số người chưa sử dụng được.

“Chúng tôi đang bắt đầu tung ra một thiết lập mới, cho phép người dùng tắt tất cả thông báo của Live Video ở bên trong phần cài đặt, tất nhiên nó sẽ có sớm cho toàn bộ người dùng” - người phát ngôn của Facebook cho biết.





Để sử dụng, đầu tiên bạn hãy nhấp vào biểu tượng bánh xe răng cưa và chọn Settings > Notifications > Live Videos. Mặc định nó sẽ được thiết lập là On, bạn chỉ cần chuyển nó sang All Off để tắt hoàn toàn. Nếu không thấy tùy chọn này, có lẽ bạn phải chờ thêm một thời gian nữa.





Ngoài ra, còn một cách khác nữa là khi thấy xuất hiện thông báo có ai đó đang trực tiếp, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng mũi tên ở cuối thông báo và chọn Turn off notifications about live videos from… Lưu ý, cách này chỉ áp dụng cho một trang hoặc một người dùng nhất định.

MINH HOÀNG