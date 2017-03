Mặc định, khi bạn tham gia vào một nhóm bất kỳ, Facebook sẽ tự động đăng ký nhận toàn bộ thông báo nếu có bài viết hoặc hoạt động nào mới. Tuy nhiên, nếu cảm thấy quá phiền phức, bạn có thể vô hiệu các thông báo hoặc unfollow (hủy theo dõi) nhóm đó.

Khi bạn hủy theo dõi một người hay một nhóm, nghĩa là các bài viết của họ sẽ không xuất hiện trên News Feed của bạn. Tất nhiên, bạn vẫn có thể truy cập vào trang cá nhân hoặc nhóm đó để xem lại.

Bài viết sẽ thực hiện việc chặn thông báo một nhóm bất kỳ trên Android, tương tự như vậy cho các thiết bị iOS và máy tính.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook.



Chọn các group cần tắt thông báo. Ảnh: MH

- Bước 2: Chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, tìm đến mục Account Settings > Notifications > Group posts.

- Bước 3: Tại đây, bạn hãy nhấn vào các nhóm cần tắt thông báo rồi nhấn Off ở hai mục No notifications when members post và Push Notifications.



Tắt bớt các thông báo phiền toái trên Facebook. Ảnh: MH

Lưu ý, nếu thông báo vẫn còn hiển thị trong mục Notifications, bạn sẽ cần phải unfollow nhóm như đã đề cập trước đó.

MINH HOÀNG