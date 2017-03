Theo một báo cáo của Nielsen, số lượng người xem video trực tuyến đã tăng trưởng hơn 60% trong khi lượng người xem truyền hình lại giảm thêm 4% trong quý cuối cùng của năm 2014. Cũng theo thống kê này, một người Mỹ thường tiêu tốn khoảng 11 tiếng để xem video trực tuyến, tuy nhiên con số thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều.

1) Hãy ngừng kết nối internet nếu không sử dụng

Không chỉ có smartphone mới thông minh mà ngay cả những thiết bị điện tử trong gia đình cũng vậy, đơn cử như TV, tủ lạnh, máy pha cà phê hay các hệ thống an ninh,… Những thứ này sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều, tuy nhiên, nếu không sử dụng nhiều, bạn có thể vô hiệu hóa việc chia sẻ internet, ngắt kết nối thiết bị hoặc thoát tất cả các ứng dụng web đang sử dụng để tránh ảnh hưởng đến băng thông khi xem phim.

2) Xóa bộ nhớ cache và các tập tin tạm

Khi bạn tắt trình duyệt, hệ điều hành sẽ lưu giữ lại hàng ngàn tập tin tạm và bộ nhớ cache trong quá trình lướt web, nếu để lâu ngày thì sẽ chiếm rất nhiều không gian ổ cứng, ảnh hưởng đến khả năng tải và chơi video. Do đó, trước khi xem phim trực tuyến, bạn nên vào phần thiết lập của trình duyệt và xóa toàn bộ lịch sử lướt web cùng các tập tin tạm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng CCleaner để làm việc này nhanh hơn.

3) Thay đổi kênh (channel) của modem/router

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/gKkShg để cài đặt phần mềm Acrylic WiFi. Chương trình sẽ tự động kiểm tra toàn bộ các kênh có ít người sử dụng trên cả hai băng tần 2.4 Ghz và 5 Ghz. Một khi đã xác định được, bạn hãy mở trình duyệt và nhập 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1, đăng nhập vào modem/router bằng tài khoản mà nhà mạng cung cấp. Tiếp tục vào phần Wireless > Basic wireless settings rồi thay đổi kênh ở mục Channel, cuối cùng nhấn Save changes để lưu lại.

4) Thử đổi sang sử dụng Ethernet

Wi-Fi có rất nhiều lợi ích trong đời sống hiện nay khi mà số lượng smartphone không ngừng gia tăng, tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng laptop thì hãy thử chuyển qua cáp Ethernet để dữ liệu được truyền qua lại ổn định hơn. Mẹo này chỉ hoạt động tốt nếu bạn thường hay xem video bằng máy tính, hầu hết thì các thiết bị di động không hỗ trợ Ethernet mà phải cần thêm một bộ chuyển đổi bên ngoài.

5) Vô hiệu hóa khả năng tăng tốc phần cứng

Tính năng tăng tốc phần cứng thường được kết hợp với đồ họa pixel, khiến cho quá trình stream video bị chậm, đồng thời làm crash các video trên nền web chạy bằng flash. Để tắt tính năng này, bạn hãy truy cập vào phần cài đặt của trình duyệt và kéo xuống dưới cuối cùng, bỏ đấu chọn tại ô Use hardware acceleration when available (đối với Chrome, Cốc Cốc, Yandex), tương tự như vậy cho Firefox và IE.

MINH HOÀNG - Theo Mashable