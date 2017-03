Có vẻ như các sự cố về hạ tầng cũng như mất điện vẫn không ngừng đeo bám các ông lớn, khi mà chỉ trong vài ngày qua đã có rất nhiều sự cố sập mạng xảy ra với dịch vụ máy chủ Amazon Web Services, Skype và bây giờ lại tới lượt gã khổng lồ Facebook.

Theo ghi nhận của người viết thì vào khoảng 23h30 phút, một số người dùng đã than phiền về việc Facebook không thể truy cập được từ trình duyệt máy tính, cái mà họ nhận được chỉ là dòng thông báo vỏn vẹn Service Unavailable (dịch vụ không khả dụng) hoặc Sorry, something went wrong (xin lỗi, đã có vấn đề xảy ra).



Dịch vụ không khả dụng - Ảnh: M.H

Trong khi đó, nếu truy cập bằng ứng dụng Facebook trên smartphone thì bạn sẽ thấy xuất hiện Lỗi khi tải Bảng tin, nghĩa là dù bạn có kéo trang xuống để refresh thì cũng không thể tải được tin mới. Tương tự như vậy, khi thử bình luận, nhắn tin bằng ứng dụng Messenger trên máy tính hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại thì cũng gặp thông báo lỗi Không thể gửi tin nhắn.



Tin nhắn cũng không gửi đi được, kể cả bình luận - Ảnh: M.H

Khi thử truy cập vào trang web Downdetector ( https://downdetector.com/ ) để kiểm tra thì thấy rằng, vào khoảng thời gian xảy ra sự cố đã có tới hơn 1000 lượt báo lỗi và giảm dần khi đến 12h đêm.



Hơn 1000 lượt báo cáo sự cố Facebook bị sập - Ảnh: M.H

Cho đến khoảng 23h50 phút tối 24/9/2015 thì Facebook đã có thể truy cập được bình thường, tuy nhiên dịch vụ nhắn tin Messenger thì vẫn còn gặp trục trặc, tin được gửi đi theo dạng “con đậu con bay” nên nhiều người khá khó chịu.

“Tôi đang cần gửi gấp video clip cho đồng nghiệp để họ biên tập sáng mai lên sớm, mà gửi tin nhắn thì cứ báo không được.” - Anh T.M ở quận Tân Phú cho biết.

MINH HOÀNG