Cũng trong ngày này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra sự cố chuyển hướng chuyến bay của hãng American Airlines chở chủ tịch mảng giải trí trực tuyến của Sony, John Smedley do có cảnh báo chất nổ trên máy bay.Trong thông báo được đăng tải trên trang blog mạng trò chơi PlayStation, Sony cho biết trong cuộc tấn công trên các dữ liệu cá nhân đã không bị truy cập và hãng này đang tập trung khắc phục sự cố để sớm khôi phục lại hệ thống mạng của trò chơi cá nhân hấp dẫn hàng đầu thế giới, với hơn 52 triệu người chơi.Theo mạng tin công nghệ Cnet, hiện tại việc truy cập vào mạng PSN hoặc chơi các games trên mạng Battle.net như Hearthstone, World of Warcraft và Diablo III, các game trực tuyến League of Legends và Path of Exile có thể gặp khó khăn do bị tấn công DDoS.Trong khi đó, Chủ tịch Sony Online Entertainment John Smedley, trong một thông báo trên blog Twitter cá nhân cho biết máy bay chở ông đã phải chuyển hướng vào ngày 24/8 do có tin nhắn Twitter cảnh báo có bom trên máy bay.Theo báo điện tử USA Today của Mỹ, một nhóm tin tặc có tên Lizard Squad đã gửi một tin nhắn thông qua tài khoản Twitter của hãng hàng không American Airlines cảnh báo chuyến bay chở ông Smedley có gài chất nổ.Cũng theo USA Today, nhóm tin tặc trên cũng nhận trách nhiệm sử dụng tin nhắn Twitter để tấn công hệ thống mạng PlayStation.Chuyến bay chở ông Smedley đang trên đường từ Dallas/Fort Worth (Texas) tới San Diego (California) đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống Phoenix (Arizona).

Hiện FBI đang tiến hành điều tra vụ đe dọa khủng bố chuyển bay trên./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)