Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ giới thiệu với bạn đọc một ứng dụng hữu ích của bên thứ ba, giúp chuyển tin nhắn từ điện thoại cũ sang smartphone mới nhanh hơn so với việc thực hiện mọi thứ theo cách thủ công.

Mặc định, Google cũng có hỗ trợ tính năng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị bằng cách đăng nhập cùng một tài khoản. Tuy nhiên, tính năng này hiện tại chỉ mới được hỗ trợ từ nền tảng Android Lolippop trở lên. Thêm vào đó, nếu không sử dụng Hangouts làm ứng dụng nhắn tin mặc định, thì Google cũng đành bó tay.



Lựa chọn nơi lưu trữ tập tin sao lưu tin nhắn. Ảnh: MH

Đầu tiên, bạn hãy vào Google Play và cài phần mềm SMS Backup & Restore ( https://goo.gl/Kn4Vp ). Giao diện chính chỉ bao gồm các nút chức năng rất đơn giản như Backup (sao lưu), Restore (phục hồi), View (xem nội dung trong file backup) và Search.

Để sao lưu mọi thứ trên điện thoại cũ, bạn chọn vào Backup, lựa chọn nơi lưu trữ là bộ nhớ trong (Internal Storage Card) hoặc thẻ nhớ ngoài (External Storage Card) rồi bấm OK. Đặt tên cho tập tin sao lưu, tại đây, bạn có thể lựa chọn sao lưu toàn bộ tin nhắn (All Conversations) hoặc chỉ sao lưu những cuộc trò chuyện quan trọng (Seleted Conversations Only). Thêm vào đó, chương trình còn hỗ trợ vừa sao lưu vừa tải lên đám mây (Google Drive, Dropbox) để an toàn hơn, cuối cùng nhấn Yes và chờ một lát để hoàn tất.



Xem lại tin nhắn trong file sao lưu. Ảnh: MH

Bây giờ bạn chỉ cần sao chép lại tập tin sao lưu này và đưa qua máy khác để phục hồi lại.

Chúc các bạn thành công!

MINH HOÀNG