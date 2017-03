Samsung Galaxy S6 và S6 Edge có thông số kĩ thuật khiến người dùng không thể cưỡng lại, tuy nhiên hiệu năng của nó khi sử dụng trong thực tế vẫn khá bình thường. Được trang bị bộ xử lý mạnh mẽ Octa-core Exynos 7420 mạnh mẽ (Antutu cho biết đây là chip di động mạnh nhất quý 1 năm 2015), màn hình 5.1-inch với độ phân giải QHD.

Huawei đã bày tỏ lo ngại về màn hình QHD và nói rằng nó thật sự không cần thiết, họ cho rằng màn hình Full HD (1080p) là đã quá đủ, bởi mắt thường của con người khó có thể phân biệt được sự khác biệt khi mật độ điểm ảnh cao hơn 300ppi. Về mặt lí thuyết thì nghe có vẻ rất tốt, tuy nhiên thực sự thì màn hình QHD khá vô dụng, hơn nữa, nó sẽ làm cho bộ vi xử lý tốn nhiều thời gian và hao pin hơn.

Để chứng minh việc này, AppleInsider đã thực hiện một loạt các bài kiểm tra trên Galaxy S6 và so sánh hiệu suất với iPhone 6 và 6 Plus, kết quả là Galaxy S6 bị hụt hơi trong bài kiểm tra hiệu suất GPU. Điện thoại mới nhất của Apple chỉ được trang bị vi xử lý dual-core và 1GB RAM, một con số khá thấp so với những dòng điện thoại mới bây giờ. Trong khi đó, Galaxy S6 có bộ vi xử lý Octa-core Enxynos, 3GB RAM và bộ nhớ UFS 2.0 rất nhanh.

Ngay cả khi chơi video ở độ phân giải 720p hay 1080p, iPhone 6 và 6 Plus vẫn tỏ ra lấn lướt hơn so với Samsung mặc dù cấu hình 2 bên khác nhau một trời một vực.

TUYẾT NGA - Theo SoftPedia