(PL)- Murphy là chatbot do Microsoft phát triển dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI), cho phép người dùng ghép khuôn mặt của chính mình hoặc bạn bè với người nổi tiếng.





Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ www.projectmurphy.net, lựa chọn phương thức nhắn tin với Murphy. Tiếp theo, bạn hãy gửi hình ảnh cho Murphy, nhập vào dòng lệnh What if i were <tên người nổi tiếng> và chờ kết quả. Ví dụ: What if Steve Jobs were Bill Gates.

T.NGUYỄN