Đầu tiên, bạn nhấn vào nút Allow Access để Office Lens có thể sử dụng camera của thiết bị iOS chụp ảnh. Nếu không muốn ứng dụng gửi dữ liệu về máy chủ, bạn có thể bỏ dấu chọn mục Automatically send data to help us improve Office lens.

Giao diện của ứng dụng rất đơn giản gồm 3 tính năng chính là Photo (chụp dữ liệu bất kỳ), Document (chụp dữ liệu có giới hạn khung hình) và Whiteboard (chụp dữ liệu được viết trên bảng trắng). Cách sử dụng của 3 tính năng này hoàn toàn tương tự nhau, bài viết minh họa trên tính năng Document.

Ở chế độ Document, người sử dụng có thể chụp và nhận diện tài liệu, danh thiếp, hóa đơn hay mọi thứ hoàn toàn tự động. Khi mọi thứ đã nằm gọn trong khung hình, bạn hãy rồi nhấn nút màu đỏ để chụp lại.

Bên cạnh việc chụp ảnh, Office Lens còn hỗ trợ quét và chỉnh sửa ảnh đã có trên thư viện Photos của các thiết bị iOS. Trên giao diện chính, bạn nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc phải trên, nhấn Import rồi chọn ảnh muốn xử lý.

Trong đa số mọi trường hợp, Office Lens chọn khung hình và xử lý rất chính xác. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn, bạn có thể nhấn vào nút Crop, sau đó kéo 4 góc để loại bỏ các phần không cần thiết rồi nhấn Done. Lúc này, giao diện Export to sẽ xuất hiện để bạn chuyển thông tin vừa quét được sang các ứng dụng khác để chỉnh sửa như OneNote, Word, Powerpoint; upload lên Onedrive cũng như chuyển sang định dạng PDF, gửi email hay lưu ảnh vào Photo Library.

Để có thể chỉnh sửa dữ liệu đã quét trên các ứng dụng như OneNote, Word, Powerpoint; bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Outlook hay Hotmail để Office Lens tự động chuyển đổi và upload lên máy chủ. Các file này sẽ được đặt tên tự động theo ngày giờ và được liệt kê chi tiết ở phần Recent Uploads. Và khi trên thiết bị iOS của bạn chưa được cài đặt Word, Powerpoint, OneNote sẽ xuất hiện thông báo Download và bạn có thể nhấn Yes để tải về.

Theo thử nghiệm thực tế, Office Lens nhận diện tiếng Anh hoàn hảo nhưng Tiếng Việt vẫn còn nhiều chỗ chưa chính xác. Hi vọng Microsoft sẽ khác phục nhược điểm này trong các phiên bản tiếp theo. Bạn đọc quan tâm có thể tải tại địa chỉ https://goo.gl/GypHRM

LINH NHI