(PLO)- Pokémon Go đang là tựa game gây sốt tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trang Techradar cho biết các nhà nghiên cứu an ninh tại Proofpoint đã phát hiện ra phần mềm độc hại “DroidJack” bên trong ứng dụng Pokémon Go, cho phép tin tặc kiểm soát điện thoại và đánh cắp thông tin cá nhân từ xa.

Tuy nhiên, người dùng không cần phải quá lo lắng, bởi phần mềm độc hại này chỉ tồn tại bên trong các tập tin cài đặt Pokémon Go dưới dạng file APK, không phải phiên bản chính thức trên Google Play.





Lợi dụng sự thích thú của người dùng, tin tặc đã điều chỉnh và chèn thêm mã độc vào file APK, sau đó tung lên diễn đàn và các trang lưu trữ để người dùng tải về, đặc biệt là ở những quốc gia chưa được Niantic mở máy chủ.

Theo các nhà nghiên cứu, phiên bản bị nhiễm phần mềm độc hại và phiên bản chính thức khá giống nhau, do đó rất khó để người dùng có thể phát hiện cho đến khi xảy ra sự cố. Về cơ bản, phần mềm độc hại bên trong Pokémon Go cho phép tin tặc chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa, ăn cắp các thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư…





Bên cạnh đó, một số thông tin còn cho rằng Pokémon Go là phần mềm gián điệp của CIA, bởi nó luôn đòi hỏi người chơi phải bật tính năng định vị GPS và camera. Do đó, mỗi người chơi sẽ trở thành gián điệp, ghi lại hình ảnh trong các tòa nhà, vị trí bí mật mà vệ tinh do thám không thể quan sát.

Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng cụ thể cáo buộc Pokémon Go là phần mềm gián điệp. Tuy nhiên, một số quốc gia đã cấm chơi Pokémon Go vì lo ngại an ninh quốc gia, đơn cử như Indonesia, Iran…

Làm thế nào để tự bảo vệ mình?

Để tránh bị dính phải các phần mềm độc hại, tốt hơn hết người dùng chỉ nên tải Pokémon Go từ Google Play, tránh cài đặt ứng dụng thông qua file APK bên ngoài. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cẩn trọng với các hướng dẫn hack game đang được lan truyền trên Internet hiện nay.





Kiểm tra kỹ các điều khoản của ứng dụng trước khi cài đặt, đơn cử như tựa game Pokémon Go, chỉ săn tìm thú ảo nhưng nhà phát triển lại đòi quyền gửi tin nhắn, xem danh bạ, lịch sử lướt web...

Người dùng các thiết bị iOS hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này, bởi họ phải tải Pokémon Go thông qua App Store.

Than trời vì Pokémon Go

Nhiều bậc phụ huynh, cha mẹ đã phải than trời khi thấy con của mình cứ cắm cúi vào màn hình smartphone, bỏ bê học hành. Dù đã được cảnh báo rất nhiều, tuy nhiên có không ít người vẫn vừa chạy xe vừa nhìn điện thoại để săn pokemon, do đó việc bị giật điện thoại hoàn toàn có thể xảy ra, đó là chưa kể đến việc bạn chạy xe không tập trung và có thể gây tai nạn cho người khác.

Về cơ bản, không có việc đúng hay sai cho một sản phẩm công nghệ, cái chính vẫn là ý thức của người dùng.

