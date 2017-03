Theo đó, Opera đã tích hợp sẵn một tiện ích chặn quảng cáo ngay trong trình duyệt giúp tăng tốc độ tải trang nhanh hơn 45%, đồng thời tiết kiệm dung lượng RAM hơn so với khi sử dụng các thành phần mở rộng của bên thứ ba.



Tốc độ tải trang của Opera nhanh hơn đáng kể khi đã chặn quảng cáo. Ảnh: Opera

Theo thử nghiệm, khi tích hợp tiện ích chặn quảng cáo, tốc độ tải trang của Opera trung bình chỉ mất 5,3 giây, nhanh hơn 21% so với Firefox (6,4 giây), hơn Chrome 45% (7,7 giây) và gần như là nhanh gấp đôi so với trình duyệt Microsoft Edge (10 giây).

Để kích hoạt, bạn hãy gõ opera://settings/ vào thanh địa chỉ, chuyển sang mục Privacy & security, tìm đến phần block ads rồi đánh dấu chọn vào ô Block ads and browse the internet up to three times faster.

Ngược lại, để loại bỏ một trang bất kì khỏi danh sách chặn quảng cáo, bạn hãy truy cập vào mục Manage exceptions ở ngay bên dưới.



Lướt web siêu tốc với Opera 37. Ảnh: MH

Khi duyệt web, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm biểu tượng cái khiên màu xanh ở ngay thanh địa chỉ, qua đó bạn sẽ biết được thời gian tải trang cũng như số lượng quảng cáo được chặn. So sánh tốc độ tải trang khi có và không có quảng cáo.

Tải Opera cho Windows và Mac tại: http://www.opera.com/.

Lưu ý, người dùng Mac cần phải tải về phiên bản Opera Developer (ver 37) thì mới có tính năng này.



Bên cạnh đó, Opera cũng vừa bổ sung thêm tính năng Video Boost cho trình duyệt Opera Mini trên smartphone giúp làm giảm kích thước dữ liệu video và rút ngắn thời gian tải.



Theo một nghiên cứu của Conviva, người xem có rất ít kiên nhẫn khi đoạn video cứ phải dừng để chờ loading. Có đến 75% người dùng sẽ không xem nữa nếu chất lượng video kém, và 33% sẽ làm điều đó trong vòng 30 giây đầu tiên.



Opera Mini cho phép tải video nhanh hơn. Ảnh: MH

Opera Mini là trình duyệt đầu tiên trên Android được tích hợp tính năng nén video, người dùng có thể kích hoạt nó thông qua biểu tượng O nằm ở góc phải bên dưới, Settings > Data savings, chuyển qua chế độ High rồi đánh dấu chọn vào ô Video Boost để tối ưu hóa.



Ngoài ra, Opera Mini còn giúp giảm kích thước hình ảnh khi duyệt web giúp tiết kiệm dữ liệu và điều hướng dễ dàng hơn với tính năng Thumbscroller.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Opera Mini tại https://goo.gl/oO85qy





MINH HOÀNG