1) Android Device Manager (http://goo.gl/qHpG0P)

Đây là một ứng dụng khá cần thiết trên các smartphone Android, giúp bạn có thể tìm lại thiết bị nếu chẳng may nó bị mất. Ứng dụng này được duy trì và phát triển bởi Google nên rất dễ sử dụng, nó đi kèm với các chức năng cơ bản như phát hiện và xóa sạch dữ liệu từ xa, mặc dù có khá nhiều ứng dụng tương tự, nhưng Android Device Manager là chương trình đơn giản nhất mà người dùng nên có.

2) ES File Explorer (http://goo.gl/jQBhs)

Hầu hết các thiết bị Android đều đi kèm với một trình quản lý tập tin, tuy nhiên các tính năng mà nó cung cấp khá ít so với ES File Explorer. Đây là một ứng dụng đa năng, cho phép bạn quản lý các tập tin trên thẻ nhớ và nhiều thư mục khác, bên cạnh đó, nó còn làm việc như một trình nghe nhạc, trình chiếu, xem phím, giải nén,…và nhiều hơn thế nữa mà người dùng có thể tự mình khám phá thêm trong quá trình sử dụng.

Đây là ứng dụng ghi chú khá mạnh mẽ cho các thiết bị Android, được thiết kế để hỗ trợ đa nền tảng, giúp người dùng có thể đồng bộ hóa mọi lúc mọi nơi và trên mọi thiết bị. Các tính năng mà được cung cấp trong phiên bản miễn phí là đã quá đủ đối với một người dùng thông thường, tuy nhiên nếu muốn tận dụng được nhiều tính năng hơn, bạn có thể trả tiền để sử dụng phiên bản trả phí.

4) Google Hangouts (http://goo.gl/6Sv8V)

Google Hangouts cũng đã trải qua khá nhiều thay đổi kể từ năm ngoái. Với ứng dụng này, người dùng có thể nhắn tin miễn phí, và thậm chí là gọi điện với 10 người dùng cùng một lúc. Việc bạn cần làm là phải tạo cho mình một tài khoản Google, sau đó thêm bạn bè vào vòng kết nối và bắt đầu trò chuyện.

IFTTT (If this then that) là một ứng dụng Android khá độc đáo và thú vị. Nó cho phép bạn tạo ra các kết nối giữa những ứng dụng trên thiết bị Android. Tính năng của nó gần như vô hạn nếu bạn biết cách kết hợp, qua đó giúp người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Đây là một ứng dụng đơn giản, cho phép người dùng có thể kiểm tra thông báo và các tin nhắn điện thoại ngay trên máy tính. Thậm chí, bạn còn có thể gửi tin nhắn văn bản, xem tất cả các thông báo, gửi tập tin đến điện thoại từ máy tính và ngược lại.

SwiftKey đã trải qua rất nhiều thay đổi để trở thành một trong những ứng dụng bàn phím tốt nhất do Google bình chọn. Khả năng tiên đoán văn bản tốt cùng hàng chục chủ đề để bạn lựa chọn, một lựa chọn tuyệt vời để thay thế bàn phím mặc định trên Android.

Todoist là một danh sách các công việc phải làm, nó sẽ nhắc nhở và giúp bạn thực hiện mọi thứ đúng tiến độ. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo ra những nhiệm vụ khác nhau và sắp xếp chúng theo từng nhóm dễ dàng, mạnh mẽ và đơn giản là một trong những điểm nhấn của ứng dụng này.

TRIỆU MẪN