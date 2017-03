Nhưng điều đó không có nghĩa là không có tuyệt phẩm công nghệ nào.

Nhiều hãng sản xuất, bằng cách nào đó, vẫn xoay xở thành công để trình làng ra những tuyệt tác thiết kế, mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã có thể hút hồn người dùng nhờ một ngoại hình không thể chê vào đâu được.

1. HTC One

HTC One



HTC, hãng đi tiên phong trong việc phát triển smartphone Android nhưng đến nửa đường lại thua Samsung cả về lợi nhuận lẫn thị phần, quyết tâm phản đòn trong năm 2013 bằng siêu phẩm HTC One.

Ngay cả những nhà phê bình khe khắt nhất cũng dành cho thiết kế của One những từ ngữ đầy khích lệ. Vẻ ngoài hút mắt của One là sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình 4,7 inch 1920 x 1080p với thân máy kim loại nguyên khối 100%, toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm, cứng cáp nhưng vẫn thanh lịch và nhẹ nhàng nhờ vòng eo siêu mảnh. Đặt giữa một rừng smartphone sử dụng vỏ nhựa thì HTC One thực sự nổi bật và khác biệt.

Tuy nhiên, kết cấu cầu kỳ của One khiến cho con dế này rất khó sản xuất và điều này đã khiến HTC phải trả giá. Việc thiếu hàng để bán trong suốt những tháng đầu lên kệ khiến cho One nhanh chóng đánh mất sức hút trên thị trường, nhất là sau khi Samsung tung ra Galaxy S4. Dù vậy thì thất bại về mặt thương mại cũng không thể phủ nhận danh tiếng của HTC trong việc tạo ra một sản phẩm Android "kinh điển".

2. Apple Mac Pro

Mac Pro 2013 gây ấn tượng với thiết kế khối trụ tròn



Apple đã dành nguyên một năm để quảng cáo cho "quái vật" mới của mình và sự thực là nó rất xứng đáng với mọi chờ đợi, kỳ vọng. Với nhiều người dùng khó tính, mức giá ngất ngưởng 3000 - 9600 USD của Mac Pro cũng không có gì là quá quắt và hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo.

Trong một thế giới máy tính nơi hình chữ nhật là kiểu dáng áp đảo tất cả các tablet, smartphone hay desktop, thiết kế hình trụ tròn của Mac Pro mới thực sự độc nhất vô nhị và tỏa sáng. Cấu hình bên trong cũng rất đáng mơ ước khi hầu hết các linh kiện đều là hàng "top" tại thời điểm này. Giải pháp tỏa nhiệt của Mac Pro thực sự sáng tạo, nhờ đó mà bất chấp cấu hình khủng, máy vẫn không bị biến thành chiếc lò sưởi nhiệt như nhiều người vẫn tưởng.

3.Carl Zeiss Otus 55mm f1.4

Ống kính Otus 55mm f1.4 của Carl Zeiss

Carl Zeiss luôn là cái tên thượng thặng trong làng sản xuất ống kính máy ảnh, nhưng với Otus 55mm f1.4, có thể nói hãng này đã tự vượt qua đẳng cấp của chính mình. Chất lượng ảnh chụp của dòng ống kính này là không có đối thủ, độ mở cửa sập cũng rộng nhất so với tất cả các dòng ống kính cùng hạng.

Tất nhiên, Otus 55mm cồng kềnh hơn so với các ống kính có cùng chiều dài tiêu cự và nó đòi hỏi phải chỉnh tiêu cự bằng tay. Nhưng không thể chối cãi rằng, sản phẩm này là một đại tiệc cho đôi mắt của bạn.

4. iPad Mini 2013

iPad Mini 2013 đã được lên đời màn hình Retina



Có thể nói trong năm 2013, iPad Mini từ chỗ công dân "hạng hai" trong họ iPad đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A. Dù kiểu dáng, màu sắc của nó không khác nhiều so với phiên bản năm 2012, song màn hình của iPad Mini mới là một sự thay đổi lớn. Độ phân giải Retina khiến cho mọi nét tao nhã của ký tự và sắc nét của ảnh chụp thiên nhiên được lột tả hoàn hảo. Và với một thiết bị mà người dùng chủ yếu giao tiếp với máy thông qua màn hình như iPad, rõ ràng là màn hình Retina quá ăn điểm. Cấu hình iPad Mini cũng rất mạnh mẽ khi được nâng cấp lên vi xử lý A7, cùng loại với người anh em cỡ lớn iPad Air. Dù việc rút từ trong túi ra một chiếc iPad không còn gây chú ý như cách đây vài năm, song người dùng iPad vẫn có thể cảm thấy thỏa mãn về thiết kế sáng sủa, gọn gàng và trải nghiệm màn hình tuyệt vời mà nó mang lại.

5. Bàn phím Microsoft Sculpt

Bàn phím Sculpt do Microsoft thiết kế



Là gương mặt mới nhất trong họ bàn phím khí động học mà Microsoft từng thiết kế, Sculpt sở hữu kiểu dáng hữu cơ, xuyên suốt không chỉ tối ưu cho bàn tay người mà còn có hình thức hết sức bắt mắt. Tất nhiên, bạn sẽ phải mất thời gian để làm quen với kiểu bàn phím mới mẻ này, nhưng xét riêng về thiết kế thì đây thực sự là một thành tựu ấn tượng.

