Với công nghệ hiện nay, một smartphone cho thể lưu trữ hàng loạt thông tin cá nhân quan trọng như danh bạ, các mối liên hệ và địa chỉ người thân, list nhạc yêu thích và thậm chí bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng.

Theo nghiên cứu mới nhất của Lookout về các vụ trộm điện thoại ở Mỹ, một smartphone có giá trị 30 ounce bạc, tương đương 600 USD (12,7 triệu đồng, một ounce bạc ở Mỹ có giá gần 20 USD). Như vậy, với việc luôn mang theo một "kho tài sản" có giá trị, người dùng smartphone luôn phải cảnh giác với hành vi trộm cắp hoặc cướp giật.

Những cảnh báo

Theo nghiên cứu, cứ 10 người Mỹ thì có 1 người là nạn nhân của nạn trộm cắp điện thoại và "hay quên" là một trong những lý do chính làm gia tăng các hành vi trộm cắp. Có tới 44% nạn nhân đã vô tình để quên điện thoại tại các nơi công cộng tạo điều kiện cho những kẻ trộm cắp thực hiện hành vi của mình, khoảng 16% smartphone bị mất trong các nhà hàng, 11% mất cắp tại các quán bar hay câu lạc bộ đêm và 11% còn lại bị đánh cắp trực tiếp từ túi xách, ví của nạn nhân.

Nếu điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp mà bạn không hề hay biết ngay sau thời điểm đánh mất thì sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm và thu hồi. Trong số 75 % nạn nhân không phát hiện ngay lập tức điện thoại của họ bị đánh cắp thì có đến 70% là không thể lấy lại. Buổi chiều là thời điểm phổ biến diễn ra các vụ trộm cắp điện thoại, có 40% Smartphone mất vào thời điểm từ trưa đến 17:00, 29% bị mất vào thời điểm 18:00 – 21:00 và 18% bị mất cắp vào 22:00 đến 5:00

Bạn có luôn là người chủ động?

Theo nghiên cứu, phần lớn các nạn nhân nói rằng họ sẵn sàng hành động để lấy lại chiếc Smartphone nhưng chỉ có 32% trong số đó thành công. Gần 70% nạn nhân gồm cả nam và nữ sẵn sàng đặt mình vào các mối nguy hiểm để lấy lại chiếc điện thoại của họ.

Hầu hết những người được hỏi đồng ý rằng, dữ liệu cá nhân của họ có giá trị hơn giá trị của chiếc smartphone mà họ đang sở hữu. Có đến 50% người dùng smartphone sẽ phải trả 500 USD (khoảng 10,6 triệu đồng) để lấy lại toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp bao gồm hình ảnh, âm nhạc và thông tin cá nhân. Và 1 trong 3 người được hỏi sẵn sàng trả 1000 USD (21,2 triệu đồng). Tuy nhiên, không ai dám chắc rằng những kẻ cắp trao đổi dữ liệu kia liệu đã xem trộm hoặc sao thêm một bản dự phòng dữ liệu của chủ nhân smartphone hay không?

Nếu bạn là nạn nhân của một vụ trộm cắp điện thoại thì đây sẽ là lời khuyên dành cho bạn: Hãy thử gọi vào chiếc điện thoại của bạn, hi vọng rằng ai đó đang cầm nó và tìm cách trả lại bạn. Hãy tận dụng những phần mềm bảo mật hoặc các dịch vụ như Device manager Android hoặc Find My iPhone để chặn người lạ truy cập vào tài khoản cá nhân và thiết lập lại mật khẩu của bạn. Hãy thông báo ngay với các cơ quan chức năng và những người trong danh bạ về vụ việc để ngăn chặn hành vi mạo danh bạn để lừa đảo. Hãy luôn giữ chiếc điện thoại ở những nơi kín đáo, an toàn và nhớ kiểm tra nó thường xuyên.