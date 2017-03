Year in Review là tính năng đã được Facebook cho ra mắt lần đầu tiên hồi năm ngoái, tuy nhiên lúc đó người dùng chỉ có thể chia sẻ ảnh chứ chưa được phép chỉnh sửa hoặc lựa chọn. Để nhìn lại những gì đã trải qua trong năm 2015, bạn chỉ cần nhấp vào tùy chọn See Your Year in Review trên Timeline hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://www.facebook.com/yearinreview/