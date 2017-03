Trong số những sản phẩm đời cũ có sức bán tốt, iPhone vẫn là sản phẩm tiên phong. Các sản phẩm như iPhone 4S, 4, hoặc chiếc iPhone 5 đã bị Apple khai tử đều nhận được sự quan tâm lớn. Giống như iPhone 3GS trước đây, iPhone 4 mặc dù có cấu hình thấp vẫn là lựa chọn hàng đầu trong nhóm smartphone xách tay tầm giá dưới 5 triệu.

iPhone 4, 4S đã qua sử dụng là những sản phẩm đời cũ có doanh số tốt.

Phần lớn các mẫu iPhone 4, 4S đang bán ra tại các cửa hàng đều là hàng đã qua sử dụng. Theo các chủ hàng và một bộ phận người mua, các sản phẩm này vẫn có chất lượng tốt, ít gặp lỗi nhất trong số các smartphone xách tay cũ trên thị trường hiện nay. Đây cũng là các sản phẩm đời cũ, giá thấp hiếm hoi được cập nhật những bản phần mềm mới nhất từ hãng trên thị trường (iOS 7). Ngoài ra, việc cửa hàng đưa ra các cam kết tốt về bảo hành cũng khiến người dùng yên tâm hơn. iPhone 4S cũ, bản 16GB hiện có giá hơn 6 triệu đồng, trong khi giá của iPhone 4 vào khoảng 4 triệu đồng.

Ở phân khúc điện thoại Android, lượng người dùng tìm đến các sản phẩm đời cũ khá đông, tập trung vào những mẫu điện thoại “bom tấn” của năm ngoái như Sony Xperia Z, Z1, LG G2, HTC One hay các sản phẩm của Sky Pantech.

Giá bán chính là điểm hấp dẫn nhất khiến người dùng tìm đến những sản phẩm Android đời cũ. Chỉ khoảng một năm trước, người dùng phải bỏ ra từ 12-16 triệu cho những sản phẩm nói trên nhưng hiện tại, mức giá của chúng chỉ xấp xỉ mức 7-8 triệu đồng, cá biệt có những model giá còn 6 triệu đồng.

Theo anh Tuyên, một chủ hàng tại Kim Mã, Hà Nội, khách mua smartphone hiện nay tỏ ra sành sỏi: “Nếu như họ mua iPhone vì danh tiếng của thương hiệu Apple thì với những sản phẩm Android, họ có xu hướng chọn những sản phẩm có giá trị sử dụng tốt nhất, thay vì chạy theo những yếu tố như thông số kỹ thuật hay thiết kế bên ngoài. Chẳng hạn, khi mua, họ sẽ hỏi rất kỹ về việc máy có cập nhật được bản ROM này, ROM kia hay không, dùng bản ROM đó có những lỗi gì, so với ROM gốc của máy thì thế nào?"

Smartphone đời cũ của năm 2013 cũng là những lựa chọn tốt thời điểm hiện tại.

Anh này cho biết, lý do nhiều khách chỉ thích các sản phẩm đời cũ là bởi chúng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của họ trong khi giá lại thấp hơn nhiều: “Máy đời mới ra mắt có hiệu năng không cao hơn nhiều so với đời cũ do các sản phẩm đời cũ đã đủ tốt. Một chiếc điện thoại Android dùng chip lõi tứ Snapdragon 800, RAM 2GB, màn hình Full HD có thể đáp ứng mọi tác vụ nặng nề nhất, kể cả game đồ họa cao, vậy tại sao họ phải chọn những sản phẩm chip Snapdragon 801, RAM 3GB với mức giá cao hơn nhiều?”.

Dạo qua các diễn đàn hoặc mạng xã hội, những hội nhóm người sử dụng sản phẩm đời cũ như HTC One, LG G2 đều có lượng người tham gia đông đảo với nhiều chủ đề thảo luận sôi nổi, đi kèm với đó là những giao dịch mua bán khá tấp nập.

Tốc độ nâng cấp smartphone đang ngày một cao. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy. Tiêu biểu nhất là việc smartphone liên tục mất giá. Do đó, người dùng đang có xu hướng tìm đến những sản phẩm đủ dùng, hơn là chạy đua theo sự phát triển của công nghệ. Smartphone đời cũ với thiết kế đẹp như iPhone 4, 4S, hiệu năng cao như LG G2, Xperia Z1 vẫn là những lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại.