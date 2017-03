Đánh vào tâm lý ưa chuộng hàng đẹp, thương hiệu cao cấp nhưng giá rẻ, nhiều cửa hàng điện thoại nhỏ, lẻ ở khu vực ngoại thành TP.HCM đang rao bán hàng loạt “siêu phẩm” chỉ có giá từ vài triệu đồng trở lên. Trên thực tế, ngoại trừ chất lượng thì đây là những chiếc điện thoại hàng nhái với công nghệ “ảo” y như hàng thật.

Smartphone cao cấp giá siêu rẻ

Chỉ cần gõ cụm từ Samsung Note 3 xách tay Hàn Quốc giá rẻ, ngay lập tức người xem sẽ được dẫn đến hàng loạt trang web mua bán loại điện thoại “hot” này. Nhiều trang giới thiệu rất chi tiết về siêu phẩm của Samsung nhưng giá bán thay vì trên 15 triệu đồng thì các sản phẩm rao trên web chỉ ở mức 5,2 triệu đồng.

Trải nghiệm thực tế tại một cửa hàng bán điện thoại trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, chiếc Note 3 hàng nhái được chế tác tinh xảo y hệt đồ thật, bao gồm box màu gỗ đẹp mắt và đầy đủ phụ kiện. Để trấn an người mua, chủ cửa hàng giải thích: “Mức giá chỉ bằng 30% so với hàng xịn là vì sản phẩm được xách tay về Việt Nam, do đối tác liên doanh Hàn Quốc nên giá rất rẻ. Trong khi các công nghệ, màn hình, chip, hệ điều hành, phần cứng lẫn phần mềm đều được giới thiệu có chức năng, chất lượng tương tự Note 3 của nhà sản xuất Samsung”.



Những chiếc điện thoại nhái của Goophone khiến người dùng rất khó phân biệt.

“Hàng này xách tay, được sản xuất ở Singapore, em cứ yên tâm về chất lượng. Đây có đầy đủ màu trắng, xám, vàng đồng mắc hơn 100.000 đồng nhé. À, để cho em xem con này chị mới lấy về, camera chị đặt nhà xản xuất làm riêng cho chị, đẹp hơn hẳn mấy con trước nhưng giá mắc hơn 200.000 đồng em nhé” - nhân viên ở đây rao khi có khách hàng đến xem.

Để chứng minh cho lời nói của mình, chị nhân viên mở hai chiếc camera của hai điện thoại chụp thử cho khách hàng xem. Thậm chí còn cho biết nếu khách mua sẽ được tặng thêm một phần mềm diệt virus điện thoại trị giá 200.000 đồng.

Cảm giác cầm trên tay Galaxy Note 3 nhái nặng hơn loại xịn, dù vậy cảm giác chắc chắn hơn nhiều loại smartphone nhái trước đây. Dù màn hình khá đẹp nhưng khi vuốt qua các giao diện thì tốc độ không đạt, có thể nhìn thấy rõ việc giựt khi kéo vuốt. Kiểm tra phần thông tin điện thoại thì rõ ràng sản phẩm dùng hệ điều hành Android 4.3.

Không chỉ có Note 3, nhiều dòng điện thoại khác như iPhone 5s, iPhone 4, Galaxy S4... cũng được quảng cáo với giá bán khá rẻ so với giá gốc.

Vẫn có thể phân biệt

Theo các chuyên gia công nghệ, có đến 90% loại hàng nhái này là sản phẩm kém chất lượng. Hiện giá chính hãng của Note 3 dao động 15-16,5 triệu đồng, xách tay loại này cũng khoảng 12-14 triệu đồng, còn loại chỉ có giá trên dưới 5 triệu đồng thì đa số là hàng trôi nổi nhái thương hiệu và chất lượng khó đảm bảo.

“Có nhiều cách để phân biệt, dù có làm tinh xảo, giống thật đến đâu chăng nữa thì nếu tinh ý bạn chỉ cần cầm trải nghiệm khoảng chừng 3-5 phút là biết ngay hàng dỏm. Còn hệ điều hành, dù là điện thoại Trung Quốc nhưng vẫn cài Android xịn hẳn hoi” - anh Chu Võ Kim Long, Giám đốc Tablet Plaza, cho biết.

Theo các diễn đàn mạng, hàng nhái đa phần không thể có độ phân giải màn hình đẹp như loại xịn, cảm ứng hay bị giựt, không mượt, camera chụp ảnh cho hình ảnh kém. Đó là chưa kể công nghệ của các sản phẩm chính hãng luôn tối ưu hóa những phần mềm, ứng dụng được cài đặt, trong khi đó đồ nhái thì chỉ làm cho có và chạy không ổn định.

Cụ thể như bút cảm ứng của Galaxy Note 3 chính hãng có đầu từ cảm ứng, nút bấm, có chip nhận diện được gắn trên bút hẳn hoi, khi rút bút ra thì ngay lập tức ứng dụng đi theo sẽ được kích hoạt. Thế nhưng trường hợp với hàng nhái thì bút đi kèm tính năng cảm ứng chỉ cho có. Nếu là dân chuyên, dễ kiểm tra bằng cách test hiệu năng của điện thoại thì hiệu suất hoạt động của chip smartphone nhái luôn rất kém, không thể bằng một phần so với máy xịn.

“Quan trọng là sau khi xài một thời gian, hàng nhái sẽ đi xuống về mặt chất lượng kể cả phần mềm và phần cứng. Khi mua máy người dùng nên chọn cửa hàng uy tín, đừng để rơi vào trường hợp bỏ hơn chục triệu đồng và được giao cho chiếc điện thoại nhái giá rẻ” - ông Long đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng.

PHAN SAN

Chưa bán nhưng đã có hàng nhái Mặc dù Samsung Galaxy S5 chưa được bán ra thị trường nhưng hàng nhái đã xuất hiện tràn lan. Chỉ ba ngày sau khi smartphone mới nhất của Samsung trình làng, một công ty Trung Quốc đã rao bán điện thoại Goophone S5 với kiểu dáng giống hệt nhưng khác về cấu hình. Sản phẩm có giá 300 USD, tức chưa bằng một nửa so với giá bán của Galaxy S5. Hay như với “siêu phẩm” HTC M8, dù chưa ra mắt nhưng cũng được Goophone dựng nên hàng nhái sở hữu kiểu dáng y hệt với giá bán siêu rẻ.