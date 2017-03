Romatic Ringtones mang đến những bản nhạc chuông hoàn hảo, cho phép bạn sử dụng để làm nhạc chuông SMS, hay thiết lập tính năng báo động, hẹn giờ trên thiết bị. Đôi khi, một bài hát có thể khiến cho người nghe cảm nhận rõ ràng được những tình cảm của mình thay vì những lời nói.

Giao diện của chương trình khá đơn giản với các mục chính được phân chia ra thành từng thẻ riêng biệt. Theo đó, mục About sẽ giới thiệu sơ qua thông tin của ứng dụng và cách để chạy chương trình như một widget. Còn mục Share sẽ cho phép bạn chia sẻ những bản nhạc chuông này lên mạng xã hội Facebook, Google+, Hangout,…hay qua các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.

Người dùng có thể nhấp vô bất kì một bản nhạc chuông nào để nghe thử, và tăng giảm âm lượng thông qua thanh trượt nằm ở phía bên dưới cùng. Khi kích vào biểu tượng ngay bên cạnh tên bài hát, bạn sẽ thấy xuất hiện một số tùy chọn như Set As Ringtones (đặt bài hát này làm nhạc chuông mặc định cho thiết bị), Set As Contact Ringtone (đặt nó làm nhạc chuông cho một người được chỉ định trong danh bạ), Set As SMS/Notification (làm nhạc chuông SMS/thông báo) và một số tùy chọn khác như Set As Alarm Tone, Set Timer và Set As Widget.

Nếu muốn sử dụng Romantic Ringtones như một widget, bạn quay trở về màn hình All Apps > Widget và tìm đến tùy chọn Romantic Ringtones, nhấn im lên đó và kéo thả nó ra ngoài màn hình Home.

Sau đó, tiếp tục kích chọn lên đó và lựa một bài hát ngẫu nhiên bất kì. Tất nhiên, bạn có thể thoải mái kéo thả bao nhiêu widget cũng được, và mỗi khi nhấn vô đó thì tự động nó sẽ phát đi bài hát bạn đã lập trình sẵn. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng nếu bạn sử dụng quá nhiều widget trên màn hình thì sẽ gây tốn RAM của thiết bị.

Bên cạnh đó, bạn có trải nghiệm thêm ứng dụng Love Ringtones trên Google Play tại địa chỉ http://goo.gl/JGSfYO . Giao diện của chương trình được thiết kế có phần đơn giản, cách thức sử dụng cũng không khác gì nhiều so với ứng dụng bên trên nên người dùng sẽ dễ dàng làm quen.

TRIỆU MẪN