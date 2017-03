iPadAir 2được cài sẵn thẻ SIM do Apple phát triển

iPad Air 2 và iPad mini 3 của Apple được cài sẵn loại SIM mới để dùng được với bất kỳ nhà mạng nào trên thế giới. Điều đó có nghĩa người dùng không cần phải tháo, lắp SIM khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ. Thay vào đó, họ chỉ cần lựa chọn nhà mạng mới thông qua cài đặt trên thiết bị. Về lý thuyết, nó giải phóng người dùng di động khỏi các thủ tục và chọn dịch vụ thông qua giá, chất lượng, tín hiệu mạng…

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như những gì Apple muốn. Tại Mỹ, Verizon đứng ngoài còn AT&T sẽ khóa Apple SIM với mạng của mình, đồng nghĩa với việc khách hàng AT&T phải lắp SIM mới nếu chuyển sang dịch vụ đối thủ.

Tại châu Âu, nơi có thể đặt mua iPad Air 2 và iPad mini 3 từ cửa hàng trực tuyến của Apple, chỉ có một trong số hơn chục nhà mạng – EE – đăng ký cung cấp dịch vụ qua SIM Apple. Phát ngôn viên Apple cho biết Apple SIM chỉ mới áp dụng tại Mỹ và Anh. Cô không có thông tin thêm về quan hệ hợp tác sau này với các hãng viễn thông.

Tại Anh, Vodafone, nhà mạng lớn thứ hai thế giới sau China Mobile, sẽ bán iPad Air 2 với SIM riêng và gói dữ liệu riêng. Người phát ngôn Vodafone nói công ty đang liên kết với cả ngành và hiệp hội nhà mạng GSMA phát triển “chuẩn toàn cầu” cho SIM tương hợp (interoperable SIM).

Tại Pháp, Orange dẫn nguy cơ an ninh làm lý do không đăng ký với Apple trong thời điểm hiện tại. “SIM là tài sản chiến lược đối với Orange và chúng tôi xem nó như sự mở rộng của mạng lưới. Chúng tôi tin rằng thẻ SIM, kết hợp cả yếu tố phần cứng và phần mềm, là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho việc liên lạc của khách hàng”, phát ngôn viên nhà mạng chia sẻ. Orange cũng cho biết sẽ quan sát phản ứng của thị trường và có kết luận trong thời gian tới.

Tại Đức, Deutsche Telekom không đăng ký với Apple và không bình luận gì, trong khi chi nhánh Telefonica Đức chưa đưa ra quyết định cuối cùng. “Chúng tôi sẽ phân tích Apple SIM có phù hợp với chiến lược sản phẩm và giá hay không trong vài tuần nữa”, người phát ngôn của hãng nói. Nhà mang cũng muốn duy trì kết nối trực tiếp với khách hàng và chịu trác nhiệm vê cấu hình của thẻ SIM.

Thẻ SIM mới của Apple một lần nữa làm dấy lên tranh luận về sự phân chia sức mạnh giữa nhà mạng và nhà sản xuất. Việc phát triển thẻ SIM để dễ dàng chuyển đổi giữa các mạng có tác động tiêu cực đến hãng viễn thông song lại có lợi cho người tiêu dùng, vì thế không dễ gì Apple SIM được chấp nhận.