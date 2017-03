Kiểm tra chính xác tỉnh thành trong lộ trình số hoá

Theo lộ trình số hoá truyền hình, tín hiệu Analog sẽ chính thức tắt vào năm 2015 và chia ra 4 giai đoạn tới năm 2020.

Cụ thể, giai đoạn I đến trước ngày 31/12/2015, các đài truyền hình trung ương và địa phương sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mắt đất để chuyển sang hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tần truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I. Giai đoạn đầu tiên sẽ áp dụng với 5 thành phố trực thuộc TW, gồm Hà Nội (cũ), TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Giai đoạn II, đến trước ngày 31/12/2016, sẽ tắt tín hiệu Anlog hoàn toàn tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II. Giai đoạn III, sẽ tắt hoàn toàn trước ngày 31/12/2018 tại các tỉnh thuộc nhóm III. Cuối cùng giai đoạn IV, trước ngày 31/12/2020, sẽ tắt hoàn toàn tại các tỉnh thuộc nhóm IV.

Với những giai đoạn cụ thể trên, người dùng nên nắm rõ, tỉnh thành đang sống thuộc vào nhóm tỉnh thành nào sẽ tắt trong giai đoạn nào và TV bình thường sẽ vẫn sử dụng bình thường với tín hiệu Analog.

TV DVB-T2 không phải là miễn phí kênh hoàn toàn

Hiện nay, có 3 chuẩn thu phát tín hiệu truyền hình kỹ thuật số: DVB-T2: truyền hình KTS mặt đất, DVB-S2: truyền hình KTS vệ tinh và DVB-C2: truyền hình KTS cáp. Việt Nam hiện đang áp dụng T2 và S2.

Nếu như người dùng đang sử dụng TV không hỗ trợ chuẩn DVB-T2, thì khi tín hiệu Analog tắt đi, đồng nghĩa với việc phải có một bộ giải mã mới có thể xem được.

Trong khi đó, những người đang dùng tín hiệu truyền hình cáp hay tín hiệu vệ tinh thông qua nhà cung cấp đều phải trả phí thì là một câu chuyện khác. Khi tín hiệu Analog tắt đi, thì họ vẫn có thể sử dụng bình thường với chuẩn này bởi đây là dịch vụ trả phí và tất nhiên sẽ được hỗ trợ thay đổi hoặc trợ giá thiết bị để người dùng có thể xem được các kênh được phát sóng. Thậm chí tất cả các TV từ CRT đến LCD hay LED cũng đều xem được qua tín hiệu trả phí này từ các nhà cung cấp dịch vụ mà không ảnh hưởng gì đến việc thu sóng DVB-T2.

Với chuẩn mới sẽ không xuất hiện tình trạng so với tín hiệu Analog.

Chia sẻ từ chuyên viên ngành hàng TV của Sony Việt Nam với Dân trí: "Một chiếc TV được tích hợp bộ giải mã KTS DVB-T2 sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng được tận hưởng các chương trình phát sóng KTS không mã hóa với nhiều ưu điểm: nhiều kênh hơn, nhiều thông tin về phụ đề/thuyết minh, chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội, tỉ lệ khung hình phù hợp, truyền hình độ phân giải HD, truyền hình 3D."



TV LCD không được tích hợp DVB-T2 vẫn có thể trải nghiệm truyền hình KTS thông qua một hộp giải mã KTS rời (còn gọi là các Set-up-box). Các TV bóng đèn hình cũ cũng sử dụng giải pháp Hộp giải mã KTS như trên, tuy nhiên độ phân giải sẽ bị giới hạn ở SD. Việc lựa chọn TV có sẵn bộ giải mã DVB-T2 chỉ ảnh hưởng đến người dùng sử dụng ăng-ten để thu sóng truyền hình KTS mặt đất không mã hóa. Đối với các thuê bao dùng cáp hoặc vệ tinh thì không ảnh hưởng.



Bên cạnh đó, khi tín hiệu analog chuyển sang tín hiệu digital hoàn toàn, thì những TV không hỗ trợ chuẩn DVB-T2 phải nhờ một thiết bị giải mã mới có thể xem được nhưng nó vẫn gói gọn trong những kênh miễn phí mà người dùng đã và đang xem. Để có thể xem tất cả các kênh giải trí, kênh chất lượng cao hơn, bắt buộc người dùng phải liên hệ đến các nhà cung cấp dịch vụ truyền số và phải trả một khoảng phí hàng tháng, tương tự như các dịch vụ mà An Viên, VTC, VTVcab... đang kinh doanh hiện nay.

Vì vậy không có gì là miễn phí tất cả ở đây như người dùng lầm tưởng, những kênh có trả phí đều bắt buộc phải liên hệ với nhà cung cấp và sẽ có gói cước cũng như đầu thu riêng để người dùng có thể sử dụng.

Người dùng mới nên mua chuẩn DVB-T2

Người tiêu dùng mới nên hỏi có DVB-T2 trước khi mua.

DVB-T2 là xu hướng của tương lai là một điều không thể phủ nhận. Với chuẩn này, người dùng có thể tiếp cận đến chất lượng tốt hơn, hỗ trợ việc giải trí và theo dõi những thông tin, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước một cách tốt nhất.

Phóng viên Dân trí đã thử nghiệm qua những TV hỗ trợ chuẩn DVB-T2 cho thấy, chỉ trong giai đoạn thử nghiệm truyền hình số hiện nay nhưng chất lượng được cải thiện rõ rệt. Những kênh đã bắt được sóng đều cho chất lượng tốt, không xuất hiện tình trạng nhiễu và lúc có lúc không như chuẩn Analog. Đối với TV hỗ trợ DVB-T2, khi bắt sóng digital thì một là bắt được hai là không bắt được, tuỳ khu vực hỗ trợ (vì trong giai đoạn thử nghiệm). Đã bắt được thì chất lượng hình ảnh mang lại rất tốt, không như tín hiệu Analog, vùng sóng yếu bắt được thì nó luôn gây nhiễu về hình ảnh lẫn âm thanh. Đây là lợi thế nhất định mà tín hiệu số mặt đất mang đến cho người dùng so với tín hiệu Analog.

"Truyền hình KTS là một xu hướng tất yếu, giúp nâng cao trải nghiệm hình ảnh của người dùng về nhiều mặt. Các hãng điện tử cũng đang tích cực đồng hành cùng chính phủ để "Đề án số hóa truyền hình" được diễn ra suôn sẻ bằng việc dung cấp ngày càng nhiều sản phẩm TV tích hợp sẵn DVB-T2." Chuyên viên ngành hành TV của Sony cho biết thêm.

Mặt khác, theo Samsung Việt Nam, một lợi thế mà DVB-T2 là tốc độ và dung lượng truyền tải dữ liệu, tín hiệu cao hơn từ 30-50% so với chuẩn cũ DVB-T. Cho nên DVB-T2 sẽ giúp tiết kiệm băng thông, giải phóng tần số, tiết kiệm tài nguyên quốc gia để dùng vào những việc khác như phát triển internet... Cụ thể, tín hiệu được truyền đi tốt hơn trên cùng điều kiện phát và thu sóng. Hình ảnh, âm thanh rõ nét hơn kể cả là SD, so với SD của Analog hoặc DVB-T. Không gặp tình trạng nhiễu sóng hoặc bóng mờ. So với analog, mỗi tần số chỉ phát đc 1 kênh, thì Digital DVB-T2 1 tần số phát được từ 25-30 kênh, trong đó gồm cả kênh SD và HD, nội dung truyền hình sẽ được cải thiện và phong phú hơn.

Do đó, người dùng nếu cần mua sắm mới TV thì nên tìm hiểu rõ ràng và không mua TV cũ không hỗ trợ chuẩn DVB-T2. Nên tham khảo tất cả các đại lý kinh doanh ngành hàng này, trước khi mua sắm mới phải hỏi rõ ràng đây là TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 hay không, đặc biệt là từ ngày 1/5/2014 trở đi, tất cả TV tích hợp chuẩn này đều phải có biểu trương Số hoá truyền hình do bộ TT&TT quy định giúp người dân dễ dàng phân biệt.

Đối người dùng TV cũ thì không phải quá lo lắng về việc sẽ không được hỗ trợ phát sóng theo chuẩn mới. Nếu đã và đang dùng những thuê bao trả phí, sẽ được tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi từ phía nhà cung cấp. Đối với người dùng các kênh phổ biến miễn phí hiện nay theo analog có thể mua một bộ giải mã nếu chưa có điều kiện mua sắm một TV mới, nhưng nếu khi đã mua thì hãy chọn TV có chuẩn DVB-T2.

Ngoài ra, trong lộ trình số hoá truyền hình có nêu, nhà nước sẽ trích khoảng 1710 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đã có tivi sở hữu thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set top box).

Theo Quốc Phan (Dân Trí)