Ngày 9/1 cách đây 7 năm về trước, cố CEO Apple Steve Jobs đã lên sân khấu được tổ chức tại Moscone Center, San Francisco, Mỹ, trên tay cầm chiếc iPhone với lời giới thiệu bất hủ: "Ngày hôm nay, Apple sẽ định nghĩa lại điện thoại".

Và đúng như vị CEO thiên tài này, ngay sau đó, iPhone tạo nên một "cơn sốt" vô cùng lớn và thay đổi hoàn toàn bộ mặt thị trường điện thoại di động cho đến ngày nay.

"iPhone mang tính cách mạng và sự huyền diệu hơn so với bất kì chiếc điện thoại di động nào khác", Steve Jobs cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tuy nhiên, con đường mà thiết bị mang tính cách mạng này lúc mới ra mắt chưa hề bằng phẳng. Với trào lưu điện thoại thời đó, việc loại bỏ hoàn toàn bàn phím vật lý trên máy để đưa vào màn hình cảm ứng đã nhận được những lời chế giễu, mỉa mai từ phía đối thủ. Ngay cả những nhà phân tích cũng cho rằng thiết bị sẽ "chết yểu".

Khi ra mắt, iPhone cũng vướng phải lỗi kĩ thuật, đặc biệt là trước khi được giới thiệu tại sự kiện. Đến nỗi sau nhiều ngày giải quyết nhưng lỗi vẫn còn, trong ngày 9/1, Jobs đã phải sử dụng bản nguyên mẫu được thiết lập để loại bỏ các sự cố trước khi lên sân khấu.

"Thật khó để miêu tả "canh bạc" của Steve Job khi quyết định công bố iPhone bằng bản nguyên mẫu cho việc giới thiệu đến công chúng", Fred Vogelstein đã viết trong cuốn sách “Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution” (tạm dịch: Không chiến: Apple và Google đã phát động chiến tranh và phát động cuộc cách mạng như thế nào) của ông.

Đám đông xếp hàng mua iPhone vào 29/6/2007

Thế nhưng vài tháng sau đó, các lỗi quan trọng đã được kĩ sư Apple sửa chữa hết, gần 1,4 triệu iPhone đã được bán ra trong 3 tháng đầu tiên, báo hiệu cho sự thành công rực rỡ sau này. Hiện tại, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính vào 29/9/2013, đã có hơn 150 triệu iPhone được bán ra trên toàn thế giới, tạo ra doanh thu hơn 90 tỉ USD.

Mặc dù vậy, sau khi CEO tài năng Steve Jobs qua đời, việc có những sản phẩm đột phá có vẻ như chậm lại. Tuy nhiên, người dùng vẫn đã và đang kì vọng Apple sẽ tiếp tục kế thừa bằng những sản phẩm tốt hơn, đột biến hơn trong tương lai.

(Theo TTCN)