Mỗi khi bạn đọc tin nhắn thì Messenger sẽ hiển thị chữ Seen (hoặc Đã xem) trong cửa sổ trò chuyện. Tất nhiên, đây là một tính năng khá hay nhưng đôi khi vì lý do bảo mật mà không ít người lại muốn vô hiệu hóa.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích SocialReviver cho trình duyệt Chrome tại địa chỉ https://goo.gl/7uOS5d, nhấn Add to Chrome > Add extension.



Cài đặt tiện ích SocialReviver cho trình duyệt Chrome. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn phải khởi động lại trình duyệt và tiến hành đăng nhập Facebook như bình thường.

- Bước 3: Giao diện Facebook lúc này sẽ được chuyển về kiểu cũ và xuất hiện thêm tùy chọn Account ở góc trên bên phải. Người dùng chỉ cần nhấp vào đó và chọn SocialReviver v4.4.9 Settings.



Giao diện Facebook sẽ chuyển sang kiểu cũ khi cài đặt tiện ích. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 4: Để vô hiệu hóa tính năng Seen trong cửa sổ trò chuyện, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Don’t let your friends know when you read messages they send to you in chat (experimental feature).

Bằng phương pháp này, bạn có thể dễ dàng đọc tin nhắn mà không để cho người khác biết.



Còn khá nhiều tùy chọn khác mà bạn có thể tham khảo thêm trong quá trình sử dụng. Ảnh: M.HOÀNG

