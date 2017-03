Để sử dụng được Apple Music, bạn phải cập nhật ứng dụng iTunes lên phiên bản mới nhất 12.2.



1. Thưởng thức nhạc trên Apple Music

Giao diện của Apple Music đơn giản, thiết kế đẹp mắt gồm có 5 thẻ chính là For You, New, Radio, Connect và My Music. Trên thẻ For You, Apple sẽ gợi ý cho người dùng những playlist nhạc tiêu biểu từ chính thể loại nhạc bạn đã chọn ban đầu. Trong mỗi playlist đều có phần mô tả sơ lược và bạn chỉ cần nhấn vào nút Play để thưởng thức.

Để thay đổi lại thể loại nhạc cũng như các nghệ sĩ yêu thích, bạn nhấn vào biểu tượng Account ở góc trái, chọn Choose artists for you, nhấn Reset và chọn thể loại âm nhạc, nghệ sĩ.

Apple Music cũng cung cấp những bài hát mới nhất theo tất cả các thể loại âm nhạc hiện nay (All genres) ở thẻ New. Nếu chỉ cần bài hát ở thể loại yêu thích, bạn nhấn vào nút mũi tên sổ xuống ở phần All genres và chọn trong danh sách. Ngay lập tức các nội dung trong thẻ này sẽ tự động thay đổi theo sự lựa chọn của bạn.

2. Tìm kiếm và tải nhạc trên Apple Music

Để tìm bài hát trên Apple Music, bạn nhấn vào biểu tượng kính lúp ở góc phải bên trên. Kết quả sẽ được chia ra theo tiêu chí Top Results (tìm kiếm nhiều nhất), Songs (theo tên bài hát), albums (theo album nhạc), playlist (theo playlist nhạc), music videos (theo video clip bài hát) và artists (theo nghệ sĩ).

Trên mỗi kết quả sẽ có nút … ở góc phải với hàng loạt tùy chọn đắt giá gồm: Make available offline (tải nhạc vào thiết bị để thưởng thức không cần đến kết nối Internet), Show in iTunes Store (mở bài hát trong giao diện iTunes Store), Add to a playlist (thêm bài hát vào playlist đang có trên thiết bị), Add to My Music (thêm vào bộ sưu tập nhạc trên thiết bị), Start Station (thêm bài hát vào đài phát thanh cá nhân)...

Mặc định, Apple Music chỉ cho phép tải nhạc về khi người dùng sử dụng kết nối Wi-Fi để hạn chế tối đa việc tốn cước 3G. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ cần đến 3G trong một số trường hợp cụ thể bằng cách vào Settings > iTunes & App Store, và kích hoạt chế độ Use Cellular Data.

LINH NHI