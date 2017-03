Theo CBS Chicago, điện thoại đang được nhiều người coi như vật bất ly thân và họ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng chỉ để giành lại thiết bị này.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi thấy người đàn ông gặp nguy hiểm, hai người bạn (một nam và một nữ) đi cùng liền nhảy xuống theo giúp đỡ. Tuy nhiên, khi cứu hộ tới nơi, người phụ nữ mất tích và hiện vẫn chưa tìm thấy. Chủ nhân của chiếc điện thoại tử vong trong bệnh viện trong khi người bạn còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều năm qua, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi có những người nhảy xuống đường ray xe lửa, giằng co với cướp... chỉ để lấy lại điện thoại. Chẳng hạn, năm ngoái, một người ở New York bị điện giật sau khi lao vào đường tàu điện để lấy smartphone và phải trả giá bằng tính mạng - lớn hơn nhiều so với giá trị của thiết bị.

Theo Châu An (VNE)