Sản phẩm này có khả năng chống lại các phần mềm độc hại có sẵn trên máy hoặc tải về từ internet, cung cấp các giải pháp đơn giản để cha mẹ có thể kiểm soát hành động của con cái, tinh chỉnh PC cũng như lưu trữ và mã hóa các tập tin quan trọng,…

Bitdefender nhận được rất nhiều lời đánh giá rất tốt trên các trang web bảo mật như AV Comparatives hoặc AV Test. Để nhận được bản quyền 6 tháng, đầu tiên bạn cần truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/gpEVLM , nhấn Login to get it, sau đó tạo một tài khoản mới hoặc sử dụng Facebook để đăng nhập. Khi đã hoàn tất, một key bản quyền 6 tháng sẽ được gửi vào email của bạn cùng liên kết để tải về phần mềm BitDefender Total Security mới nhất.