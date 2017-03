Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Chiều ngày 22/4, Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng khẳng định, hệ thống ATM của Việt Nam không bị ảnh hưởng khi Microsoft dừng hỗ trợ Windows XP.Theo lãnh đạo Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ Tin học, các máy ATM thường sử dụng một phiên bản khác của hệ điều hành Windows XP, trong đó có những chỉnh sửa riêng để phục vụ cho hoạt động của ATM cũng như tăng mức độ an toàn bảo mật. Các kết nối truy cập đến máy ATM được kiểm soát đặc biệt trong hệ thống mạng của ngân hàng, nên giảm thiểu các rủi ro về tấn công mạng.Bên cạnh đó, để tăng cường bảo mật cho ứng dụng phần mềm trên máy ATM, các ngân hàng còn triển khai thêm các giải pháp bảo mật để phòng chống xâm nhập trái phép, phòng chống mã độc hại…Ngoài ra, máy ATM còn được trang bị các hệ thống giám sát, cảnh báo tự động hoặc được bảo vệ trực tiếp để phòng chống việc xâm phạm vật lý trái phép. “Qua theo dõi, hiện tại hệ thống ATM của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam vẫn hoạt động ổn định, an toàn, chưa phải đối mặt với rủi ro bảo mật do việc sử dụng hệ điều hành Windows XP,” lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ATM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các văn bản cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai ngay các giải pháp nâng cấp hệ thống ATM sử dụng hệ điều hành Windows XP. Trong thời gian chưa được nâng cấp, các đơn vị phải triển khai các giải pháp kỹ thuật và hành chính bổ sung để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ATM.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trang thiết bị phục vụ hoạt động thanh toán thẻ và an toàn bảo mật trong thanh toán thẻ làm căn cứ pháp lý cho việc áp dụng các chuẩn mực kỹ thuật và an toàn cho hoạt động thanh toán thẻ nói chung và ATM nói riêng./.

Theo Thúy Hà (Vietnam+)