Trong 20 năm qua, đã 15 lần Bill Gates đạt danh hiệu “người giàu nhất hành tinh” theo xếp hạng của Forbes. Dù đã quyên góp 38 tỷ USD làm từ thiện, nhà sáng lập Microsoft vẫn giàu lên theo từng năm.

Tháng 3/2014, theo tính toán của tạp chí Forbes, tài sản của Gates đạt 76 tỷ USD, nhiều hơn 9 tỷ USD so với hơn một năm trước và hơn 4 tỷ USD so với 6 tháng trước. Tài sản ròng của Gates tăng lên một phần nhờ giá cổ phiếu của Microsoft tăng (khoảng hơn 10 USD kề từ tháng 3/2013), song công ty do ông sáng lập không phải là nguồn đóng góp chính cho sự giàu có của ông. Thực tế, theo xếp hạng của Bloomberg, Microsoft chỉ chiếm chưa đầy 1/5 tổng tài sản của Gates.

Microsoft đóng góp chưa tới 1/5 tổng tài sản của Bill Gates. Ảnh: Internet

Phần lớn tài sản của đồng sáng lập Microsoft đến từ công ty đầu tư Cascade Investment. Căn cứ vào hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, nó sở hữu cổ phần trong nhiều doanh nghiệp lớn như Đường sắt quốc gia Canada, Berkshire Hathaway, Deere & Co, Liberty Global, Waste Management…

Trong 10 năm qua, Gates đã bán đi phần lớn cổ phần Microsoft, khoảng 80 triệu cổ phiếu. Cụ thể, theo Yahoo Insider Trading, tháng 9/2004, ông sở hữu 1,1 tỷ cổ phiếu Microsoft, song đến tháng 2/2014, ông chỉ còn nắm giữ 337.991.164 cổ phiếu. Dù vậy, Gates vẫn nắm giữ hơn 4% cổ phần Microsoft và là cổ đông cá nhân lớn nhất. Tuy nhiên, nếu ông vẫn tiếp tục bán đi với tốc độ như cũ và không mua thêm, đến năm 2015, cựu Tổng Giám đốc Steve Ballmer sẽ trở thành cổ đông lớn nhất.

Năm 2013, Gates bán 43.000.000 cổ phiếu Microsoft và chỉ mua thêm 5.554 cổ phiếu. Trong khi đó, Ballmer hiện giữ 333.252.990 cổ phiếu và không bán đi bất cứ gì trong những năm qua.