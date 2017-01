Hết dung lượng lưu trữ luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dùng thiết bị di động, đặc biệt là các phiên bản 16 GB. Về cơ bản, hệ điều hành và các ứng dụng mặc định do nhà sản xuất cài đặt đã chiếm khoảng 7 GB, do đó, dung lượng trống còn lại chỉ khoảng 9 GB.





Xem thêm: Làm thế nào để biết nhà mạng có bóp băng thông? - Trong quá trình sử dụng Internet, hẳn là sẽ có đôi lần bạn nghe nói đến thuật ngữ bóp băng thông hoặc điều tiết lưu lượng mạng. Làm thế nào để nhận biết và cách khắc phục?

Khi smartphone đầy bộ nhớ, thiết bị sẽ hoạt động chậm chạp và xuất hiện rất nhiều vấn đề liên quan. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Mẹo tăng bộ nhớ cho iPhone

- Bước 1: Đầu tiên, bạn truy cập vào phần Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > About (giới thiệu) và ghi lại thông số tại mục Available (khả dụng), tức là phần dung lượng còn trống trên iPhone.



Kiểm tra dung lượng còn trống trước khi bắt đầu. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy mở ứng dụng iTunes Store, nhấp vào biểu tượng kính lúp và tìm bộ phim “The lord of the ring: the two towers” (6,83 GB) hoặc một bộ phim bất kì có dung lượng lớn hơn dung lượng còn trống trên iPhone. Sau đó, nhấn nút Rent hai lần để thuê phim và chờ một lát để quá trình xử lý hoàn tất. Lưu ý, việc này sẽ không bị tính phí.



Hãy chọn những bộ phim có dung lượng lớn hơn bộ nhớ còn trống trên thiết bị. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo Cannot Download (không thể tải về) do thiết bị không đủ dung lượng trống. Lúc này, người dùng chỉ cần nhấn Settings (cài đặt) > Storage & iCloud Usage (dung lượng & sử dụng iCloud) > Available (khả dụng) để kiểm tra lại phần dung lượng còn trống trên iPhone.



Lấy lại 2 GB dung lượng trống cho iPhone chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo thử nghiệm, người viết đã lấy lại được 2 GB dung lượng trống (ban đầu 3,24 GB) mà không cần xóa bất kì ứng dụng nào trên máy. Tất nhiên, con số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG