- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào trang Facebook cá nhân. Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) > Privacy (quyền riêng tư).

- Bước 2: Tại đây sẽ có hai phần mà bạn cần phải quan tâm là Who can contact me? (ai có thể liên hệ với tôi) và Who can look me up? (ai có thể tìm kiếm tôi).





- Bước 3: Để hạn chế những lời mời kết bạn từ người lạ, bạn chỉ cần bấm vào mục Who can send you friend requests? (Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn) và thiết lập lại thành Friends of friends (bạn của bạn bè). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có những người có bạn chung thì họ mới có thể gửi yêu cầu kết bạn cho bạn.

- Bước 4: Tương tự, nếu không muốn người khác tìm thấy bạn bằng địa chỉ email đã đăng ký, người dùng chỉ cần nhấp vào mục Who can look you up using this email address you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng việc dùng địa chỉ email bạn đã cung cấp) và chọn lại là Friends of friends (bạn của bạn bè) hoặc Friends (bạn bè).





- Bước 5: Lặp lại quá trình này cho mục Who Can Look You Up Using the Phone Number You Provided? (Ai có thể tìm kiếm bạn bằng việc dùng số điện thoại bạn đã cung cấp). Cuối cùng, nếu không muốn các công cụ tìm kiếm bên ngoài liên kết đến tài khoản Facebook cá nhân, người dùng chỉ cần bỏ dấu chọn tại mục Do You Want Search Engines Outside of Facebook to Link to Your Profile? (bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không).





Kể từ lúc này, chỉ có bạn bè hoặc bạn bè của bạn mới có thể tìm thấy bạn trên Facebook bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email.

