Một website giả mạo với thông tin luôn đề cập đến việc miễn phí.

Một bạn đọc sống tại TP.HCM gửi phản ánh đến PV về việc bị trừ tiền cước điện thoại vì cài đặt một ứng dụng từ một website tải ứng dụng miễn phí. Theo đó, bạn đọc này cho biết, vì được bạn bè giới thiệu đang sử dụng một ứng dụng chat Zalo nhưng không biết cách thức để cài đặt cho nên phải lên mạng tìm kiếm. Khi tìm kiếm trên Google và truy cập vào website: http://zalo.biz/download và tải phần mềm Zalo ngay trên thiết bị. Bạn rất thận trọng và đọc kỹ thấy rằng, trên website thông báo rõ ràng là "Tải Zalo, Download Zalo miễn phí" và bắt đầu tải về. Tuy nhiên, sau khi cài đặt xong và bắt đầu truy cập vào thiết bị và cẩn thận kiểm tra tiền, bạn đọc này thấy trong tài khoản đã bị trừ 85.000 đồng.

Quá hoảng hốt về việc mất tiền mà không có lý do nào, bạn đọc này vội vàng gọi điện thoại lên tổng đài của Mobifone để nhờ hỗ trợ. Tổng đài viên cho biết về việc trừ tiền 85.000 đồng bởi người dùng nhấp vào đường links tải về đó, mỗi lần nhấp tải về là bị trừ 15.000 đồng, thông qua dịch vụ của tổng đài 8X82, 8X85 và 8X09. Chính vì vậy, bạn đọc này đành ngậm ngùi trả một khoản tiền mà mình không hề biết và đồng thời xoá ứng dụng trên để mong không phải tốn thêm một khoản phí nào nữa.

Trao đổi với Dân trí, một đại diện truyền thông Zalo xác nhận, địa chỉ trang web trên là giả mạo, website chính thức của Zalo http://zaloapp.com/. Chính vì vậy, khi muốn sử dụng một sản phẩm nào người dùng nên tìm kĩ nguồn gốc và tỉnh táo trước khi quyết định cài đặt.

Song song đó, không chỉ một hình thức rút ruột người dùng một cách bí mật, những ứng dụng không rõ nguồn gốc còn tiềm tàng nhiều biến chứng khó lường, ảnh hưởng đến thông tin và thiết bị.

Bà Võ Dương Tú Diễm, đại diện truyền thông của Kaspersky tại VN nói với Dân trí, ứng dụng dành cho điện thoại thông minh tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu người dùng chưa có ý thức bảo vệ thông tin, danh tính và tài sản của mình đúng cách. Nhất là khi chợ ứng dụng ngày càng phát triển ồ ạt, số lượng ứng dụng mới và hay ra đời ngày càng nhiều, thì người dùng càng dễ đưa điện thoại của mình vào nguy hiểm. Nếu chẳng may download nhầm một ứng dụng có chưa virus hay trojan bên trong về điện thoại của mình, bạn sẽ tạo điều kiện cho mã độc này len lỏi vào hệ hành điện thoại để đánh cắp dữ liệu lưu trữ, phá hỏng bộ nhớ hoặc tự động thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn đến những đầu số tính phí cao ngất ngưởng.

Vì vậy, trước khi cài đặt một ứng dụng, vị đại diện của Kaspersky khuyến cáo: Người dùng nên tìm hiểu kỹ về ứng dụng trước khi cài đặt, nên là ứng dụng được bạn bè giới thiệu là an toàn và ko gây hại. Ứng dụng được sản xuất bởi các công ty có uy tín. Hiện nay nhiều ứng dụng giả mạo các ứng dụng tốt, nếu không chú ý thông tin nhà sản xuất thì rất dễ bị nhầm lẫn. Nên từ chối tải về một ứng dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sử dụng phần mềm bảo vệ cho điện thoại: quá trình sử dụng chắc chắn không tránh khỏi những lúc sơ suất do thao tác, vì vậy nên có một lá chắn an toàn giúp bạn bảo vệ điện thoại của mình.

Ngoài ra, để cài đặt ứng dụng trên smartphone, người dùng nên cài đặt trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức của các nền tảng như vào Google Play trên nền tảng Android hay AppStore của iOS. Tất nhiên nên đọc kỹ các thông tin sản phẩm và các bình luận trước khi quyết định cài đặt để tránh việc mất tiền oan cũng như bảo vệ thiết bị an toàn hơn.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)