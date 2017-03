Sau khi có vài “ông chú ở Viettel” và “bà cô ở MobiFone” hầu tòa thì tình trạng lừa đảo nạp thẻ cào nhân đôi đã giảm hẳn, tuy nhiên mới đây lại rộ thêm chiêu trò rao bán SIM trên Facebook.



Bán SIM trên Facebook gây ra rất nhiều phiền toái. Ảnh: MH

Điều đáng nói là nếu chỉ rao bán trên trang cá nhân thì không sao, đằng này họ lại tạo group chat rồi thêm tùm lum người vô gây ra không biết bao nhiêu phiền toái và bực bội. Đặc biệt, tình trạng này không chỉ xảy ra trong một, hai ngày mà nó kéo dài thường xuyên với tần suất ngày càng tăng. Có lẽ đây chính là kết quả của những lớp học, trung tâm dạy marketing trên Facebook hay mạng xã hội.

Để hạn chế tối đa việc này bạn có thể kích hoạt tính năng lọc nghiêm ngặt trong phần cài đặt Facebook hoặc truy cập vào trang cá nhân của người đó và chọn Report > Recover or close this account > close this account.

Đăng video có nội dung nhạy cảm để ăn cắp tài khoản người dùng. Ảnh: MH

Thêm vào đó, nạn share phim nhạy cảm rồi tag tên bạn bè lung tung hoặc đăng lên tường nhà người khác cũng là một trong những vấn nạn nhức nhối hiện nay. Để kiểm tra liên kết thật của bài đăng, người dùng chỉ cần rê chuột lên video là ngay lập tức sẽ xuất hiện một dòng địa chỉ nhỏ ở góc trái bên dưới.

Để đánh lừa được nhiều người, những tài khoản này thường đăng các đoạn video nhạy cảm, sau đó chỉnh sửa lại tiêu đề theo dạng được đăng bởi các trang báo lớn nhưng thực tế thì không phải vậy.

Nếu ai đó không biết mà cứ bấm vào video thì nó sẽ mở ra một trang web có giao diện đăng nhập y hệt Facebook, tuy nhiên thực chất thì đây chỉ là một trang giả mạo để ăn cắp tài khoản của bạn, bởi URL trang lại là videohayquadianhem.net/loginface/ chứ không phải là https://www.facebook.com/



Giao diện trang web giả mạo Facebook. Ảnh: MH

Nhiều người vì không để ý và chỉ muốn xem được xem nhanh video nên đã đăng nhập tài khoản Facebook, kết quả là bị mất toàn bộ thông tin và tài khoản của bạn sẽ trở thành công cụ để đăng lừa tiếp nhiều người khác.

Để tránh được tình trạng này, bạn hãy kích hoạt tính năng ngăn chặn người khác đăng bài lên tường nhà bằng cách vào Settings > Timeline and Tagging > Who can post on your timeline và chọn Only Me. Tương tự như vậy, bạn cũng cần chuyển sang chế độ On cho mục Review tags people add to your own posts before… ngay bên dưới.



Kích hoạt tính năng chặn tag và chặn post lung tung lên tường. Ảnh: MH

Kể từ bây giờ sẽ không ai có thể đăng bài lên tường nhà của bạn được nữa, đồng thời với những bài viết mà bạn được gắn thẻ (tag) thì chúng cần phải được phê duyệt hoặc xem qua thì mới được xuất hiện trên Facebook.

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên báo cáo (Report) với Facebook về các tài khoản chuyên đi phát tán video nhạy cảm để họ thanh lọc bớt, đồng thời không dùng tài khoản Facebook để đăng nhập ở bất cứ đâu ngay cả khi được yêu cầu.

MINH HOÀNG