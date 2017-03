“Gương mặt bạn giống với người nổi tiếng nào?”, “Băng đảng xã hội đen của bạn?” là hai trong số nhiều ứng dụng giải trí đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Về cơ bản, các ứng dụng này sẽ so sánh gương mặt của bạn với những người nổi tiếng hoặc đưa ra những câu slogan đầy hài hước nhưng “trớt quớt”, điều này đã thu hút không ít người tham gia và chia sẻ.



Một trò chơi đang khá phổ biến trên Facebook hiện nay. Ảnh: MINH HOÀNG

Thoạt nhìn, mọi thứ trông có vẻ đều vô hại nhưng ẩn sâu bên trong là nguy cơ bị rò rỉ và mất cắp thông tin cá nhân. Cụ thể, để tham gia trò chơi, bạn cần phải cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào thông tin cá nhân. Điều này đồng nghĩa với việc nhà phát triển đã có trong tay họ tên, ảnh đại diện, ngày sinh, địa chỉ, email... của bạn.

Làm thế nào để hạn chế?

Theo thói quen, phần lớn người dùng đều không để ý đến những quyền hạn mà ứng dụng yêu cầu và đây chính là nguyên nhân khiến bạn bị mất cắp thông tin cá nhân.



Lấy ví dụ trò chơi “Băng đảng xã hội đen của bạn?”, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào trang cá nhân, đọc danh sách bạn bè, địa chỉ emai, bài viết, hình ảnh, sinh nhật… Có thể thấy ứng dụng đang đòi hỏi rất nhiều quyền hạn vô lý, tất nhiên, việc dùng những dữ liệu này vào việc gì thì chỉ có nhà phát triển mới biết.



Hãy đọc kĩ quyền hạn trước khi bắt đầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Để kiểm soát quyền hạn và các thông tin chia sẻ, trước khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn hãy nhấn Edit (chỉnh sửa) và bỏ dấu chọn tại các mục cảm thấy không cần thiết rồi lưu lại. Nếu địa chỉ email, số điện thoại và danh sách bạn bè bị thu thập, nhà phát triển hoặc tội phạm mạng có thể sử dụng các thông tin để hack tài khoản Facebook, giả mạo trang cá nhân… và rất nhiều vấn đề phát sinh khác.



Loại bỏ các quyền hạn không cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu lỡ bỏ qua bước này, bạn chỉ cần truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng) > Show all (hiển thị tất cả) tại phần Logged in with Facebook (đã đăng nhập bằng Facebook). Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng hãy nhấp vào ứng dụng cần chỉnh sửa và chọn Edit Settings, sau đó loại bỏ các quyền hạn không cần thiết.



Gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Có thể thấy việc xem xét và cấp quyền cho ứng dụng khá quan trọng, tuy nhiên, phần lớn người dùng lại lờ đi, để mặc thông tin cá nhân cho các ứng dụng thu thập dễ dàng. Do đó, cách đơn giản nhất để tránh rò rỉ thông tin Facebook cá nhân là giảm tối đa quyền giao cho các ứng dụng.





MINH HOÀNG