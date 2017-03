Đầu tiên, bạn cần phải có một tài khoản Dropbox, nếu chưa thì đăng ký thông qua nút Create a Dropbox, sau đó xác nhận lại tài khoản thông qua liên kết được gửi đến email. Điểm hạn chế của ứng dụng này là nó chỉ có thể sao lưu hình ảnh, video trong thư mục Camera Roll của các thiết bị iOS.

Giao diện Carousel khá đơn giản với 3 thẻ chính là Timeline, Albums và Sharing. Timeline là nơi để quản lý toàn bộ những hình ảnh đã chụp theo từng mốc thời gian. Để tạo một album lưu trữ ảnh, bạn nhấn Create an album, đặt tên cho nó sau đó thêm các hình ảnh hoặc video vào đây rồi nhấn Done.

Ngoài quản lý ảnh số, Carousel cho phép người dùng chia sẻ ảnh cho người khác qua danh bạ, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nhưng trước hết, bạn cần vào Settings > Carousel, kích hoạt mục Contacts để cho phép Carousel truy cập danh bạ. Ở phần Sharing, bạn nhấn nút dấu +, chọn ảnh rồi nhấn Next; nhập tên trong danh bạ, địa chỉ email hoặc số điện thoại vào ô To, viết một tin nhắn vào ô Write a message, rồi nhấn nút Send để gửi đi.

Mặc định, Carorousel chỉ sao lưu ảnh lên đám mây khi có kết nối Wi-Fi để tiết kiệm chi phí di động nhưng bạn có thể tùy chọn thêm bằng cách vào More > Settings. Ở phần Backup Options, bạn chọn cách sao lưu là Wi-Fi Only (chỉ dùng mạng Wi-Fi), hay Wi-Fi & Cellular Data (sao lưu khi dùng cả Wi-Fi và 3G), Backup videos over cell (sao lưu phim qua mạng 3G).

Bạn đọc quan tâm có thể tải về tại https://carousel.dropbox.com/.

LINH NHI