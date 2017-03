Lumia 930 (giảm 2 triệu đồng)

Lumia 930 là smartphone giảm giá cao nhất trong tháng 11 với mức giảm 2 triệu đồng, từ 13 triệu đồng xuống còn 11 triệu đồng.

Lumia 930 sử dụng màn hình AMOLED 5 inch với độ phân giải Full HD cùng công nghệ ClearBlack độc quyền giúp hiển thị ngoài trời nắng tốt hơn. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Snapdragon 800 tốc độ 2,2 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32 GB. Ngoái ra, máy còn 7 GB bộ nhớ miễn phí trên OneDrive và 4 micro chất lượng cao. Điện thoại vẫn sử dụng camera độ phân giải 20 megapixel với công nghệ PureView và ống kính Zeiss. Ưu điểm của 930 là được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows Phone 8.1 bản chính thức, với cải tiến về giao diện, bổ sung thanh công cụ Action Centers cũng như có bàn phím tiếng Việt kiểu Telex và VNI hay "trợ lý ảo" Cortana.

Nokia Lumia 530 (giảm 300.000 đồng)

Smartphone tầm trung của Microsoft giảm nhẹ, từ mức 2,3 triệu đồng xuống còn 2 triệu đồng.

Lumia 530 sử dụng màn hình 4 inch độ phân giải 854 x 480 pixel với phần phím điều hướng được đưa trực tiếp lên màn hình. Máy được trang bị cấu hình với chip xử lý bốn nhân Snapdragon 200 tốc độ 1,2 GHz, đồ họa Adreno 302, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Điểm đáng chú ý trên Lumia 530 là máy sẽ chạy bản Windows Phone 8.1 ngay khi phát hành đi cùng chương trình dẫn đường Nokia Drive+ hỗ trợ toàn cầu. Lumia 530 dùng cảm biến 5 megapixel kích thước 1/4 inch nhưng tiêu cự cố định. Ngoài ra, máy cũng chỉ hỗ trợ quay video độ phân giải 854 x 480 pixel và bỏ phím chụp ảnh vật lý. Lumia 530 trang bị pin dung lượng 1.430 mAh.

Sony Xperia Z3 (giảm một triệu đồng)

Phiên bản nâng cấp của Z2 từ mức 17 triệu đồng xuống còn 16 triệu đồng.

Xperia Z3 vẫn giữ thiết kế theo ngôn ngữ Ommi Balance nhưng có những cải tiến đáng kể khi phần khung viền bằng kim loại nguyên khối được bo tròn giúp cầm thoải mái hơn. Xperia Z3 được trang bị cấu hình mạnh với vi xử lý 4 nhân Snapdragon 801 tốc độ 2,5 GHz và RAM 3 GB. Máy vẫn giữ màn hình 5,2 inch độ phân giải Full HD với các công nghệ xử lý hình cao cấp của Sony, như Triluminos, X-Reality hay Live Colour. Xperia Z3 được nâng cấp camera với ống kính góc rộng hơn và dải ISO cao hơn dù vẫn giữ lại thông số phần cứng tương tự như Z2 gồm cảm biến 20,7 megapixel với ống kính G Lens và bộ xử lý ảnh Bionz. Trong khi phần âm thanh có khả năng xử lý tốt định dạng âm thanh chất lượng cao Hi-Res Audio.

Sony Xperia Z2 (giảm 1,5 triệu đồng)

Sony Xperia Z2 giảm từ 14,5 xuống còn 13 triệu đồng.

Về thiết kế, Xperia Z2 dài hơn so với Z1 do sử dụng màn hình kích thước 5,2 inch. Ngoài ra, sản phẩm được phối màu cũng như bố trí lại vị trí các loa ngoài nên cho cảm giác mềm mại hơn so với đời trước. Về phần màn hình, Z2 sử dụng tấm nên IPS độ phân giải Full HD nên cho chất lượng hiển thị tốt hơn với góc nhìn rộng hình ảnh trong và đẹp hơn nhiều so với đời trước.

Ngoài việc sử dụng hệ điều hành mới nhất, Android KitKat 4.4.2, Sony cũng nâng cấu hình của Z2 lên một bậc, sử dụng vi xử lý Snapdragon 801 4 nhân thay vì Snapdragon 800 với tốc độ cao hơn. Trong khi đó, camera 20,7 megapixel dù có thông số không thay đổi nhiều, nhưng cho ảnh chụp trong hơn, giảm bớt hiện tượng thừa sáng và hỗ trợ quay video chất lượng 4K.

Sony Xperia Z1 (giảm 1,5 triệu đồng)

Tương tự như người đàn anh Xperia Z2, Z1 cũng có mức giảm từ 12,5 triệu xuống còn 11 triệu đồng.

Xperia Z1 sử dụng màn hình kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 với 4 nhân Krait tốc độ 2,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Z1 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 và có pin lên đến 3.000 mAh.

Điểm nhấn trên smartphone của Sony là hệ thống camera khi dùng cảm biến Exmor RS kích thước lớn lên đến 1/2,3 inch độ phân giải 20,7 megapixel cùng chip xử lý hình ảnh riêng biệt Bionz Mobile. Sony mang công nghệ ống kính cao cấp G lens của mình vào cho Z1, ống kính này có tiêu cự 27 mm với độ mở f/2.0 và được tích hợp tính năng Clear Image Zoom 3x.

HTC One Mini 2 (giảm 1,5 triệu đồng)

Phiên bản thu nhỏ của HTC One M8 là One Mini 2 được giảm giá 2 triệu đồng là một trong những model giảm giá nhiều nhất trong tháng từ 9,9 triệu đồng xuống còn 7,9 triệu đồng.

Màn hình của máy được mở rộng lên thêm 0,2 inch từ 4,3 lên 4,5 inch nhưng vẫn giữ nguyên độ phân giải HD. Máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Snapdragon 400 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ các kết nối như LTE, GPS, NFC cùng với Bluetooth 4.0 hỗ trợ aptX. Về camera, máy chuyển qua sử dụng cảm biến BSI độ phân giải 13 megapixel thay vì camera kép với công nghệ Ultrapixel như One M8 nhưng các tính năng chụp hình như Zoe vẫn được giữ nguyên. Camera trước có độ phân giải 5 megapixel tương tự như người đàn anh của mình.One Mini 2 cũng chạy Android 4.4 cùng giao diện Sense 6 mới nhất của HTC.

HTC Desire 816 (giảm 600.000 đồng)

Phablet của HTC từ 8 triệu đồng xuống còn 7,4 triệu đồng.

HTC Desire 816 được xếp vào dòng phablet tầm trung khi sở hữu màn hình kích thước 5,5 inch với thiết kế thừa hưởng nhiều từ model HTC One cao cấp nhất của HTC hiện nay.

Màn hình của Desire 816 có độ phân giải HD 720p, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 400 tốc độ 1,6 GHz, đồ hoạ Andreno 305, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB có khả năng mở rộng bằng thẻ nhớ.

HTC trang bị cho phablet tầm trung của mình camera chính độ phân giải 13 megapixel còn camera phụ là 5 megapixel. Desire 816 chạy Android Jelly Bean cùng giao diện Sense 5.5 mới nhất của hãng. Sản phẩm được trang bị pin dung lượng 2.600 mAh cùng đầy đủ các kết nối từ 4G LTE đến Wi-Fi Direct.

Samsung Galaxy Grand 2 (giảm một triệu đồng)

Phablet tầm trung Galaxy Grand 2 từ 6,5 triệu đồng xuống còn 5,5 triệu đồng.

Smartphone của Samsung có màn hình 5,25 inch với độ phân giải HD 720p 1.280 x 720 pixel. Hãng Hàn Quốc cũng trang bị bộ xử lý 4 nhân tốc độ 1,2 GHz, RAM 1,5 GB cho sản phẩm của mình. Camera ở mặt lưng có độ phân giải 8 megapixel, phía trước là camera phụ với độ phân giải 1,9 megapixel hỗ trợ ghi hình chất lượng HD. Bộ nhớ trong 8 GB đi kèm với khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa lên đến 64 GB. Galaxy Grand 2 vẫn đi kèm với 2 khe cắm sim, pin theo máy có dung lượng chỉ 2.600 mAh nhưng hứa hẹn cho thời gian đàm thoại lên tới 17 giờ liên tục. Grand chạy Android 4.3 luôn với các tính năng thường thấy trên smartphone đời cao của Samsung như Samsung Hub, Story Album, Group Play, S Translator, S Travel, chụp ảnh Sound & Shot, Best Shot....

Samsung Galaxy S5 (giảm 1,6 triệu đồng)

Samsung tiếp tục giảm giá Galaxy S5 từ 13,5 triệu đồng xuống còn 11,9 triệu đồng.

Galaxy S5 sử dụng màn hình Super AMOLED 5,1 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel và nhìn mặt trước không có nhiều điểm khác biệt so với Galaxy S4 nhưng máy được trang bị cảm biến vân tay ở nút Home, có khả năng chống nước và chống bụi. Máy được trang bị chip lõi tứ 2,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB và 32 GB kèm khe cắm thẻ nhớ lên đến 64 GB, chạy Android 4.4.2 KitKat. Pin trên máy là 2.800 mAh.

Samsung trang bị cho S5 camera độ phân giải 16 megapixel cùng khả năng lấy nét nhanh nhất thế giới là 0,3 giây.

LG G Pro 2 (giảm 1 triệu đồng)

Phablet G Pro 2 từ mức 9 triệu đồng xuống còn 8 triệu đồng.

LG đã nâng kích thước màn hình của G Pro 2 lên đến 5,9 inch, sử dụng công nghệ IPS với độ phân giải Full HD 1080p. Sản phẩm còn thừa hưởng thiết kế từ LG G2 với cụm phím bấm sau lưng, tuy nhiên, nắp lưng có thể tháo rời để thay pin. Máy đi kèm pin dung lượng lên đến 3.200 mAh. G Pro 2 được trang chip 4 nhân Snapdragon 800 tốc độ 2,26 GHz đi kèm RAM 3 GB, bộ nhớ trong có tùy chọn 16 hoặc 32 GB với khe cắm thẻ nhớ. Các kết nối khá thừa thãi với LTE-A, Wi-Fi chuẩn ac, NFC, Bluetooth 4.0, cổng SlimPort và microUSB. Camera ở mặt lưng với độ phân giải 13 megapixel được tích hợp công nghệ chống rung quang học, cho phép quay video với chất lượng 4K UHD và Full HD 1.080p 120 hình mỗi giây. Camera trước có độ phân giải 2,1 megapixel.

Máy còn gây chú ý về phần mềm khi được cài đặt sẵn Android 4.4 KitKat với giao diện Emotional UX.

LG G2 16GB (giảm 1,1 triệu đồng)

Phiên bản G2 16 GB từ 9,5 triệu đồng xuống còn 8,4 triệu đồng.

Sản phẩm của LG là một trong những smartphone có viền màn hình mỏng nhất hiện nay khi chỉ dày 2,5 mm. Điểm đặc biệt của G2 là hệ thống nút bấm cứng gồm nút tắt mở màn hình và tăng giảm âm lượng được bố trí ở phía sau máy phía dưới camera còn viền máy không có bất cứ nút bấm nào. G2 sử dụng màn hình IPS kích thước 5,2 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 tốc độ 2,3 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có camera 13 megapixel với công nghệ chống rung quang học. G2 chạy Android 4.2.2 cùng giao diện Optimus UI được cải tiến.

Theo Huy Đức (VNE)