K hi người viết thử truy cập vào một trang web thương mại điện tử bằng trình duyệt Chrome trên iPhone thì bỗng nhiên nó xuất hiện hàng loạt quảng cáo che gần hết màn hình mặc dù trước đó không hề có. Đặc biệt là các sản phẩm được quảng cáo đều là những mặt hàng cạnh tranh với hàng hóa trên trang web. Vấn đề này rất thường xảy ra nhưng có lẽ chúng ta đều không hề để ý.



Các sản phẩm cạnh tranh được hiển thị che gần hết màn hình.

Nếu gỡ bỏ ứng dụng Chrome khỏi thiết bị, bạn sẽ tạm thời bị không bị làm phiền bởi những mẩu quảng cáo, tuy nhiên nó sẽ sớm xuất hiện trở lại sau khoảng 1-2 tháng. Để thoát khỏi các quảng cáo phiền hà này, bạn hãy mở ứng dụng Chrome, vào phần Settings > Privacy > Clear Cookies, Site Data để xóa toàn bộ cookies.

Thêm vào đó, nếu đang bật tính năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa smartphone và máy tính thông qua trình duyệt Chrome, người dùng chỉ cần vào Settings > Show advanced settings > Content settings > Block sites from setting any data rồi nhấn Done để lưu lại.



Tắt tính năng lưu cookies trên trình duyệt. Ảnh: MH

MINH HOÀNG