1. Loại bỏ đi những Wi-Fi yếu

Đôi lúc dù đã truy cập được vào mạng Wi-Fi nhưng bạn vẫn cảm thấy rất khó khăn khi đọc tin tức trên mạng, duyệt Facebook "chậm như rùa" và đôi khi mất cả nửa ngày trời chỉ để tải một ứng dụng nào đó. Nguyên nhân thường là do kết nối Wi-Fi đó không đủ mạnh.

Hiểu được nỗi khổ của người dùng, Apple đã nhanh chóng tích hợp tính năng loại bỏ bớt những mạng Wi-Fi yếu vào ngay iOS 9. Người dùng có thể kích hoạt bằng cách vào Settings > Cellular và bật Wi-Fi Assist. Lưu ý rằng tính năng này chỉ có trên những thiết bị iOS hỗ trợ 3G; do đó iPod Touch hay iPad Wi-Fi bạn sẽ không thấy xuất hiện.

2. Trở về ứng dụng trước

Với hệ điều hành Android, người dùng sẽ có phím Back để trở về ứng dụng vừa mở trước đó. Trên iOS 9, tính năng tương tự có tên gọi Back to apps. Tuy nhiên Back to apps chỉ xuất hiện khi bạn chuyển trực tiếp từ ứng dụng này sang ứng dụng khác hay thông qua thanh thông báo (Notifications) mà không thông qua màn hình chính hay giao diện đa nhiệm. Chẳng hạn, khi đang duyệt web trên Safari và có tin nhắn gửi đến, bạn mở tin nhắn từ thanh thông báo để đọc thì trên góc trái màn hình sẽ có thêm nút Back to Safari để bạn trở về Safari ngay khi đọc xong tin nhắn.

TRIỆU MẪN