(PLO) - Theo một báo cáo mới từ Nikkei Asian Review, Apple đang giảm bớt đơn đặt hàng sản xuất iPhone 6s và 6s Plus trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Theo đó, các bên cung cấp linh kiện cho Apple nói rằng công ty đã giảm 30% đơn đặt hàng để đối phó với doanh số bán hàng không mấy sáng sủa trong Quý vừa qua.

Nikkei Asian Review là một tờ báo tài chính lớn cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Nikkei, tương tự như Financial Times. Vì thế độ tin cậy của các ấn phẩm này rất cao.

Báo cáo cho biết Apple đã đánh giá iPhone 6s và 6s Plus quá mức so với nhu cầu của người dùng, do đó đã có nhiều sản phẩm bị tồn kho qua đến năm 2016. Vì vậy công ty quyết định giảm lượng đơn đặt hàng chỉ để các nhà cung cấp của mình có thể duy trì nhịp điệu sản xuất giống như năm ngoái.

Vào ngày 26-1 tới đây, Apple sẽ công bố kết quả tài chính trong Quý tháng 12, lúc đó chúng ta sẽ biết được thông tin chính xác nhất về số lượng iPhone 6s được bán ra so với những Quý trước.





TIỂU MINH