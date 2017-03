Theo đó, khách hàng mua điện thoại iPhone 4 (8GB) tại FPT Shop sẽ tiết kiệm được 1,2 triệu đồng. Kèm theo khách hàng được tặng thêm 40% giá gói "Bảo hành vàng - Vào nước, rơi vỡ… vẫn được đổi mới", được tham gia chương trình "Đổi trả một năm". Ngoài ra khách hàng còn được cài đặt miễn phí bộ phần mềm, game bản quyền, Microsoft Office cho iPhone, iPad (tổng trị giá 8 triệu đồng) trên toàn hệ thống FPT Shop khi khách hàng mua sản phẩm này tại đây.

Lần đầu tiên iPhone chính hãng được bán với giá dưới 7 triệu đồng tại FPT Shop.

Đại diện FPT Shop cho biết công ty quyết định tung ra mức giá hấp dẫn cho iPhone 4 (8GB) nhằm mục đích giúp khách hàng dễ dàng có cơ hội sở hữu điện thoại iPhone chính hãng của Apple với mức giá bình dân hơn.

Trong bộ phần mềm bản quyền miễn phí cho khách hàng, FPT Shop còn cung cấp thêm bộ phần mềm mới của Microsoft Office, cho phép khách hàng có thể đọc và sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Excell, PowerPoint...

"Khách hàng sẽ cảm nhận được sự tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công việc, gia tăng giá trị sử dụng các ứng dụng trên iPhone khi được nhân viên tư vấn tại FPT Shop hướng dẫn cụ thể cách sử dụng bộ phần mềm này", đại diện FPT Shop chia sẻ.

iPhone 4 dung lượng 8 GB được giảm đến1,2 triệu đồng tại FPT Shop.

Khách hàng mua hàng tại hệ thống FPT Shop được hưởng chính sách "Đổi trả một năm" lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam dành cho hàng Apple chính hãng. Theo đó, sau khi mua iPhone, iPad, khách hàng có thể mang lại đổi trả sản phẩm trong vòng một năm nhằm mang đến sự linh động, thoải mái khi chọn sản phẩm mới.

Đồng thời, khi mua iPhone, iPad, khách hàng còn được nhận ưu đãi trợ giá gói Bảo hành vàng lên đến 40%. Khi sử dụng gói Bảo hành vàng, các trường hợp sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng như vào nước, rơi vỡ, hỏng hoàn toàn..., sẽ được hỗ trợ sửa chữa, thay thế gần như miễn phí. Nếu không sửa chữa được, khách hàng sẽ được đổi máy mới như máy cũ hoặc có cấu hình cao hơn trong trường hợp máy cũ hết hàng hoặc bồi thường bằng tiền mặt có giá trị không quá 30 triệu đồng.

Cả hai hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT sẽ tài trợ giá cho chương trình Bảo hành vàng này. Do đó, với một khoản chi phí dao động từ 60.000 đồng đến 540.000 đồng (tùy giá trị máy được mua), khách có thể tham gia chương trình. Bảo hành vàng hiện đã được áp dụng cho iPhone, iPad và cả Macbook, bảo hành cho những rủi ro do chính lỗi của người sử dụng.

Theo Minh Trí (VNE)